Š. L.

Petek,
21. 11. 2025,
22.34

7 ur, 9 minut

Nemško prvenstvo, 11. krog

Kako se bo Bayern odzval po prvem spodrsljaju?

Š. L.

Bayern München | Bayern je imenitno začel sezono. | Foto Reuters

Bayern je imenitno začel sezono.

Foto: Reuters

V enajstem krogu nemškega nogometnega prvenstva bo vodilni Bayern v soboto gostil Freiburg. Bavarci so v prejšnjem krogu prekinili niz kar 16 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, potem ko so remizirali z Unionom iz Berlina. Borussio Dortmund čaka derbi s Stuttgartom, Bayer pa bo gostoval pri Wolfsburgu. RB Leipzig Kevina Kampla bo v nedeljo gostil Werder. Na uvodni tekmi kroga sta se Mainz in Hoffenheim razšla brez zmagovalca (1:1).

Nemško prvenstvo, 11. krog:

Petek, 21. november:

Sobota, 22. november:

Nedelja, 23. november:

Lestvica:

Najboljši strelci:

13 – Kane (Bayern)
– Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Guirassy (Borussia D.), Uzun (Eintracht), Schick (Bayer)

