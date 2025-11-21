Petek, 21. 11. 2025, 22.34
7 ur, 9 minut
Nemško prvenstvo, 11. krog
Kako se bo Bayern odzval po prvem spodrsljaju?
V enajstem krogu nemškega nogometnega prvenstva bo vodilni Bayern v soboto gostil Freiburg. Bavarci so v prejšnjem krogu prekinili niz kar 16 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, potem ko so remizirali z Unionom iz Berlina. Borussio Dortmund čaka derbi s Stuttgartom, Bayer pa bo gostoval pri Wolfsburgu. RB Leipzig Kevina Kampla bo v nedeljo gostil Werder. Na uvodni tekmi kroga sta se Mainz in Hoffenheim razšla brez zmagovalca (1:1).
Nemško prvenstvo, 11. krog:
Petek, 21. november:
Sobota, 22. november:
Nedelja, 23. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
13 – Kane (Bayern)
6 – Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
5 – Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Guirassy (Borussia D.), Uzun (Eintracht), Schick (Bayer)