Filmska uspešnica Notting Hill je premiero doživela leta 1999, njena priljubljenost pa se ne zmanjšuje. Še vedno se pojavlja na seznamih najboljših romantičnih filmov, oboževalci pa redno oblegajo knjigarno v istoimenski londonski soseski, ki je služila kot snemalno prizorišče. V njej je Hugh Grant kot preprost lastnik knjigarne nepričakovano spoznal najslavnejšo filmsko zvezdo na svetu, ki jo je odigrala Julia Roberts, in njegovo življenje se je za vedno spremenilo – tako zaradi trka s slavo kot zaradi ljubezni, ki vznikne med njima.

"Bilo mi je tako neprijetno"

A lahko bi se zgodilo, da filma v takšni obliki, kot je zdaj, sploh nikoli ne bi poznali. Julia Roberts je v intervjuju za britanski Vogue namreč razkrila, da je vlogo skoraj zavrnila in da je prezirala igranje filmske zvezde. "Bilo mi je tako neprijetno," je dejala in dodala, da vloge skoraj ni sprejela, saj ni vedela, kako naj odigra takšno osebo.

Upodobitev velike zvezdnice Anne Scott je celo označila za eno najtežjih v svoji karieri. Nekaj težav je imela tudi z garderobo in je za enega najbolj znamenitih prizorov raje oblekla kar svoja oblačila.

