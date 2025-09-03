Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Sreda,
3. 9. 2025,
4.00

6 ur, 20 minut

Thermometer Blue 0,00

Sijajna obleka Julie Roberts v Benetkah: kako jo posnemati?

Taja Kaja Cekuta

Julia Roberts | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah je ogromno pozornosti pritegnila Julia Roberts v elegantni dolgi obleki v modrih odtenkih. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben videz.

Dolga modra obleka

Julia je nosila dolgo modro obleko iz satena, ki je delovala klasično in sodobno hkrati. Minimalistični črni vzorci so obleki dodali prefinjenost, medtem ko so dolgi rokavi poskrbeli za eleganco in pridih skrivnostnosti. To je bil kos, ki je dokazal, da ni nujno posegati po bleščicah, da bi izstopal, saj včasih manj pomeni več.

Črni čevlji s peto

Stajling je dopolnila s preprostimi, a prefinjenimi črnimi salonarji s peto. Njihova čistost linij pa je omogočila, da je glavno besedo prevzela obleka.

