Sijajna obleka Julie Roberts v Benetkah: kako jo posnemati?

Na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah je ogromno pozornosti pritegnila Julia Roberts v elegantni dolgi obleki v modrih odtenkih. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben videz.

Julia je nosila dolgo modro obleko iz satena, ki je delovala klasično in sodobno hkrati. Minimalistični črni vzorci so obleki dodali prefinjenost, medtem ko so dolgi rokavi poskrbeli za eleganco in pridih skrivnostnosti. To je bil kos, ki je dokazal, da ni nujno posegati po bleščicah, da bi izstopal, saj včasih manj pomeni več.

Črni čevlji s peto

Stajling je dopolnila s preprostimi, a prefinjenimi črnimi salonarji s peto. Njihova čistost linij pa je omogočila, da je glavno besedo prevzela obleka.

