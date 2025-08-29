Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
29. 8. 2025,
Elegantne ohlapne hlače so obvezen kos v jesenski garderobi

moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko temperature začnejo padati in se plastenje oblačil vrne v ospredje, so ohlapne hlače eden najbolj vsestranskih kosov garderobe. So udobne, elegantne in dovolj prilagodljive, da jih lahko nosimo tako za v službo kot v prostem času. Njihova prednost je, da združujejo klasično eleganco s sproščenostjo, hkrati pa nudijo nešteto možnosti kombiniranja. V nadaljevanju vam razkrivamo, katere barve bodo to jesen najbolj uporabne.

Črne hlače so brezčasna klasika, ki jo lahko vključimo v skoraj vsak stil. V kombinaciji z belimi srajcami in suknjičem ustvarijo poslovni videz, medtem ko z mehkim puloverjem delujejo sproščeno in udobno.

Rjava barva prinaša toplino in globino jesenskih kombinacij. Rjave ohlapne hlače delujejo elegantno ob kombinaciji s svetlo bež ali kremnimi odtenki, medtem ko jih lahko za bolj moderen videz združimo s kontrastnimi barvami, kot sta temno modra ali olivno zelena.

Siva je univerzalna in sodobna barva, ki se odlično poda minimalističnemu stilu. Sive ohlapne hlače lahko nosimo s črnim pulijem in usnjeno jakno za mestni videz ali pa jih kombiniramo z volnenim plaščem za bolj prefinjen učinek.

