Kakšne okraske za jelko izbrati? Letos so v trendu takšni.

Praznični čas se približuje in z njim tudi čarobno okraševanje božičnega drevesa. A izbira pravih okraskov ni vedno preprosta, saj lahko vsaka barva in tekstura popolnoma spremeni vzdušje v vašem domu. Letošnji trendi v okraševanju božične jelke poudarjajo klasično eleganco, starinski stil in toplino. V nadaljevanju tega članka vam predstavljamo vodnik barv in stilov, ki bodo letos v ospredju.

Rdeči okraski

Rdeča barva simbolizira toplino, ljubezen in praznično veselje. Letos se rdeči okraski pojavljajo v različnih odtenkih, od globoke vinsko rdeče do živahne češnjeve. Klasične okrogle kroglice lahko kombinirate z rdečimi trakovi, zvezanimi v mašnje, srčki ali figuricami, ki drevesu dodajo igriv pridih. Posebej modni so mat in semiš okraski, ki dajejo še posebej prestižen videz.

Zeleni okraski

Zelena je barva narave in svežine, ki je letos izjemno priljubljena. Poleg klasičnih odtenkov smaragdne in olivne lahko letos izbirate tudi pastelne ali smrekasto zelene okraske. Zeleni okraski odlično delujejo v kombinaciji z naravnimi materiali, kot so leseni okraski, storži ali papirnate zvezde, kar drevesu daje ekološki in topel občutek.

Zlati okraski

Zlata ostaja sinonim za razkošje in prestiž. Letos prevladujejo minimalistični zlati toni in kombinacije z bleščicami ali kovinskimi okraski. Zlati okraski so idealni za klasično elegantno jelko, še posebej v kombinaciji z rdečimi ali smaragdno zelenimi elementi. Zlata prinaša svetlobo in toplino, ki popestri vsak kotiček doma.

Srebrni okraski

Srebrna simbolizira svežino, led in zimsko pravljico. V trendu so mat, bleščeči in kristalni srebrni okraski, ki se čudovito svetlikajo pod prazničnimi lučkami. Srebrna barva je odlična izbira za minimalistično in moderno okraševanje, pogosto v kombinaciji z belo ali modro, ki daje eleganten in čist videz.

