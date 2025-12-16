V času pred božičnimi in novoletnimi prazniki v bankah in hranilnicah v Sloveniji velja enoten odpiralni čas, 24. in 31. decembra bo poslovanje skrajšano. Enako bo veljalo za poštne poslovalnice in večino trgovin. Ljubljanska borza bo medtem obe sredi zaprta.

Poslovalnice bank in hranilnic bodo na obe predpraznični sredi odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Trgovanje na Ljubljanski borzi bo mirovalo.

Po skrajšanem delovnem času bodo 24. in 31. decembra delovale tudi poštne poslovalnice po državi. Večina trgovin se bo zaprla prej kot običajno, najpogosteje ob 17. ali 18. uri.