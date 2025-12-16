Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
16. 12. 2025,
15.05

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
prazniki prazniki banke

Torek, 16. 12. 2025, 15.05

1 minuta

Banke, pošte in trgovine na predpraznični sredi s skrajšanim urnikom

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
NLB | Poslovalnice bank in hranilnic bodo na obe predpraznični sredi odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. | Foto Matej Leskovšek

Poslovalnice bank in hranilnic bodo na obe predpraznični sredi odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Foto: Matej Leskovšek

V času pred božičnimi in novoletnimi prazniki v bankah in hranilnicah v Sloveniji velja enoten odpiralni čas, 24. in 31. decembra bo poslovanje skrajšano. Enako bo veljalo za poštne poslovalnice in večino trgovin. Ljubljanska borza bo medtem obe sredi zaprta.

Poslovalnice bank in hranilnic bodo na obe predpraznični sredi odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Trgovanje na Ljubljanski borzi bo mirovalo.

Po skrajšanem delovnem času bodo 24. in 31. decembra delovale tudi poštne poslovalnice po državi. Večina trgovin se bo zaprla prej kot običajno, najpogosteje ob 17. ali 18. uri.

prazniki prazniki banke
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.