Te znake horoskopa zlomi vsaka, še tako dobronamerna kritika

Nekatera nebesna znamenja so na vsako kritiko izjemno občutljiva. Ne glede na to, ali gre za dobronamerno ali grobo opazko, jo doživijo osebno, globoko in čustveno.

Ribi

Ribe vsako izrečeno besedo vpijejo kot spužva. Kritike, tudi tiste zelo blage, se jih globoko dotaknejo, ker vse doživljajo čustveno in osebno. So nežne in zadržane osebe z zelo bogatim notranjim svetom, v katerem vsako pripombo analizirajo še ure in ure. Pogosto se sprašujejo, ali so koga razočarale, ali so dovolj dobre in ali bi lahko nekaj naredile bolje. Kritike zato doživljajo kot potrditev lastnih strahov, to pa jim načne samozavest.

Rak

Raki svojo samozavest gradijo na občutku sprejetosti in bližine. Ko dobijo kritiko, jih ta ne glede na ton spomni na ranljivosti, ki jih skušajo skriti. Na to se odzovejo z umikom, tišino ali čustveno distanco, ker se kritike v njihovem svetu spremenijo v oseben napad. Čeprav lahko v kritiki najdejo koristne smernice, pa potrebujejo čas, da predelajo vse, kar so občutili. Ne pozabljajo zlahka, zato lahko že en nepremišljen stavek v njih pusti sled, ki jo bodo nosili še dolgo.

Tehtnica

Tehtnice si želijo harmonije, vsaka kritika pa načne njihovo notranje ravnotežje. Pogosto jih skrbi, kaj si drugi mislijo o njih, zato kritične pripombe sprejmejo kot signal, da nekaj ni v skladu s pričakovanji okolice. Zaradi pretiranega analiziranja in potrebe, da bi ugodile prav vsem, zlahka postanejo negotove glede lastnih odločitev. Kritika jih prizadene, ker v njej vidijo možnost, da so se zmotile ali koga razočarale. Da bi spet zaupale v lastno mnenje, potrebujejo veliko spodbude.

Devica

Device se tudi brez opazk drugih pogosto sprašujejo o lastnih dejanjih. Ko pa se pojavi kritika, jih lahko prizadene bolj, kot bi kdo pričakoval, ker gre za nasprotovanje njihovemu notranjemu perfekcionizmu. Želijo biti popolne, že najmanjša pripomba pa zveni kot potrditev, da niso bile dovolj dobre. Vsako kritiko analizirajo do podrobnosti, razmišljajo, ali bi lahko kaj storile drugače in kje so storile napako. Morda delujejo mirno, a v njih divja vihar dvomov.