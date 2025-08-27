Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Sreda,
27. 8. 2025,
4.00

Iva Krajnc Bagola

Sreda, 27. 8. 2025, 4.00

9 ur, 58 minut

Tako je na filmskem festivalu v Sarajevu izstopala Iva Krajnc Bagola

Taja Kaja Cekuta

Belo se pere Sarajevo | Ekipa filma Belo se pere na devetdeset na rdeči preprogi Sarajevskega filmskega festivala | Foto arhiv ustvarjalcev Belo se pere na devetdeset

Ekipa filma Belo se pere na devetdeset na rdeči preprogi Sarajevskega filmskega festivala

Foto: arhiv ustvarjalcev Belo se pere na devetdeset

Letošnjega filmskega festivala v Sarajevu se je kot del zasedbe filma Belo se pere na devetdeset udeležila tudi slovenska igralka Iva Krajnc Bagola. Pozornost je pritegnila s čudovito rdečo obleko, ki je izžarevala romanco, karizmo in eleganco. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben stajling kot Iva.

Rdeča obleka

Iva je navdušila z dolgo rdečo obleko, posuto z bleščicami, ki je v sijaju luči delovala izjemno glamurozno. Kroj je lepo poudaril njeno postavo, medtem ko je sijoča tkanina ustvarila vtis prefinjene elegance. Rdeča barva je poskrbela za pravo mero drznosti, a hkrati ohranila romantičen pridih, zaradi česar je izstopala med množico.

Srebrne pete

Stajling je dopolnila s srebrnimi petami, ki so poskrbele za kontrast in svežino celotnega videza. Bleščeči odtenek se je popolno ujemal z obleko in dodal še več sijaja, ob tem pa ustvaril sodobno, a hkrati brezčasno eleganco.

rdeča obleka obleka moda Iva Krajnc Bagola
