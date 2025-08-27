Letošnjega filmskega festivala v Sarajevu se je kot del zasedbe filma Belo se pere na devetdeset udeležila tudi slovenska igralka Iva Krajnc Bagola. Pozornost je pritegnila s čudovito rdečo obleko, ki je izžarevala romanco, karizmo in eleganco. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben stajling kot Iva.

Rdeča obleka

Iva je navdušila z dolgo rdečo obleko, posuto z bleščicami, ki je v sijaju luči delovala izjemno glamurozno. Kroj je lepo poudaril njeno postavo, medtem ko je sijoča tkanina ustvarila vtis prefinjene elegance. Rdeča barva je poskrbela za pravo mero drznosti, a hkrati ohranila romantičen pridih, zaradi česar je izstopala med množico.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Srebrne pete

Stajling je dopolnila s srebrnimi petami, ki so poskrbele za kontrast in svežino celotnega videza. Bleščeči odtenek se je popolno ujemal z obleko in dodal še več sijaja, ob tem pa ustvaril sodobno, a hkrati brezčasno eleganco.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Preberite še: