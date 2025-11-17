Znani so letošnji prejemniki častnih oskarjev

Ameriška akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik (Ampas) je na letošnji Governors Awards Gala častne oskarje, ki jih podeljuje za izjemen življenjski prispevek kinematografiji in prispevek k filmski umetnosti, podelila hollywoodskemu zvezdniku Tomu Cruisu, ameriški igralki in koreografinji Debbie Allen ter scenografu Wynnu Thomasu.

Country pevka in igralka Dolly Parton je za svoje družbeno delovanje prejela humanitarno nagrado Jeana Hersholta. Parton, ki je pred kratkim zaradi zdravstvenih težav odpovedala načrtovane koncerte, ni pripotovala v Hollywood, se je pa za nagrado zahvalila v videoposnetku. Kot je med drugim povedala, je odraščala v družini z 12 otroki in se že zgodaj naučila deliti stvari, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Z grammyjem nagrajena Parton s svojo fundacijo Dollywood podpira izobraževanje otrok in mladostnikov. Posebno nagrado, poimenovano po dansko-ameriškem igralcu in filantropu Jeanu Hersholtu (1886–1956), podeljujejo le občasno.

Cruise še brez oskarja

Tom Cruise je zaslovel s filmskimi uspešnicami, kot sta Misija nemogoče in Top Gun. Foto: Reuters Tom Cruise je v čustvenem zahvalnem govoru na slovesnosti povedal, da je že kot majhen otrok storil vse, da bi dobil vstopnico za kino. Snemanje filmov zanj ni samo njegov poklic, "to sem jaz", je na prireditvi, ki je bila v nedeljo zvečer v Los Angelesu, še povedal igralec in dodal, da ga je kinematografija popeljala po vsem svetu in ga naučila ceniti in spoštovati razlike. V kinu se ljudje skupaj smejejo, čutijo, upajo in sanjajo – "to je moč te umetnosti", je še dejal.

Cruise je zaslovel s filmskimi uspešnicami, kot sta Misija nemogoče in Top Gun. Za oskarja je bil nominiran za vloge v filmih Rojen 4. julija, Jerry Maguire in Magnolija ter kot producent filma Top Gun: Maverick, vendar oskarja doslej še ni prejel.

Debbie Allen, ki je med drugim znana po vlogi učiteljice plesa Lydie Grant v filmu in seriji Fame ter filmu Fame - Pot do slave, je kot koreografinja sodelovala pri številnih filmih. Dolgoletni scenograf Wynn Thomas pa je sodeloval pri filmih, kot sta Malcolm X in Čudoviti um.

Governors Awards Gala je letos potekal šestnajstič. Slovesnosti so se udeležili številni znani obrazi, med njimi Jennifer Lopez, Ariana Grande, Sydney Sweeney, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman in Colin Farrell. Na tej prireditvi častne oskarje podeljujejo od leta 2009, prej so jih med osrednjo slovesnostjo podelitve oskarjev.

Fotogalerija 1 / 11 / 11

Med dosedanjimi prejemniki častnih oskarjev so med drugim glasbeni mogul Quincy Jones (1933–2024) ter dolgoletna producenta filmov o Jamesu Bondu Barbara Broccoli in Michael G. Wilson.

Preberite tudi: