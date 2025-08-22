To jesen bomo spet nosili ta čudovit modni kos

V ospredje se ponovno vračajo topi z ogrinjalom, ki poskrbijo za prefinjen in hkrati sodoben videz. Ta minimalistični kos poudarja večno eleganco, ki jo lahko preprosto vključimo tako v dnevne kot večerne kombinacije. Popoln je za plastenje, saj se poda tako k elegantnim hlačam, krilu ali džinsu kot tudi pod suknjič ali plašč. To jesen pa bosta v ospredju dve barvi, črna in rjava v vseh svojih odtenkih.

Top z ogrinjalom za črno eleganco

Za ljubiteljice brezčasnega stila je črna izbira, ki vedno deluje luksuzno. Črn top z ogrinjalom bo vaša rešitev, ko želite izstopati brez pretiravanja, odlično pa se ujema tudi z zlatimi dodatki ali minimalističnim nakitom.

Top z ogrinjalom v rjavih odtenkih

Rjavi odtenki v garderobo prinašajo pravo jesensko vzdušje. Od svetlih karamelnih tonov do globoke čokoladno rjave. Vsak izmed njih poskrbi za toplino, ki si je v malo hladnejših dneh želimo vsi. Tak kos je popoln za dnevne kombinacije s kavbojkami ali pa z elegantnimi hlačami za bolj prefinjen vtis.

