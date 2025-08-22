Petek, 22. 8. 2025, 7.09
5 minut
To jesen bomo spet nosili ta čudovit modni kos
V ospredje se ponovno vračajo topi z ogrinjalom, ki poskrbijo za prefinjen in hkrati sodoben videz. Ta minimalistični kos poudarja večno eleganco, ki jo lahko preprosto vključimo tako v dnevne kot večerne kombinacije. Popoln je za plastenje, saj se poda tako k elegantnim hlačam, krilu ali džinsu kot tudi pod suknjič ali plašč. To jesen pa bosta v ospredju dve barvi, črna in rjava v vseh svojih odtenkih.
Top z ogrinjalom za črno eleganco
Za ljubiteljice brezčasnega stila je črna izbira, ki vedno deluje luksuzno. Črn top z ogrinjalom bo vaša rešitev, ko želite izstopati brez pretiravanja, odlično pa se ujema tudi z zlatimi dodatki ali minimalističnim nakitom.
Top z ogrinjalom v rjavih odtenkih
Rjavi odtenki v garderobo prinašajo pravo jesensko vzdušje. Od svetlih karamelnih tonov do globoke čokoladno rjave. Vsak izmed njih poskrbi za toplino, ki si je v malo hladnejših dneh želimo vsi. Tak kos je popoln za dnevne kombinacije s kavbojkami ali pa z elegantnimi hlačami za bolj prefinjen vtis.
Preberite še: