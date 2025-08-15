Kakšne torbice bomo nosile v novem šolskem letu?

V srednjih šolah in na fakultetah bodo v ospredje ponovno stopile elegantne ženske torbice, ki so prostorne in modne hkrati. Letošnje trende bo zaznamoval preplet funkcionalnosti in estetike, zato se bodo nosile prostorne torbice, v katere boste spravili vse zapiske in potrebščine. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kakšne barve in materiali bodo najbolj blesteli.

Klasične črne torbice

Črna je brezčasna in vsestranska izbira. Takšna torbica se poda tako k sproščenemu kavbojskemu videzu kot k poslovnemu stajlingu. Letos so posebej priljubljeni modeli z minimalnimi kovinskimi detajli ali rahlo strukturirano obliko, ki dodajo pridih elegance.

Rjave torbice

Topla rjava barva, od odtenkov konjaka do temne čokolade, ostaja klasika. Rjava torbica izžareva prefinjenost in se lepo ujema z jesenskimi plašči, volnenimi puloverji in usnjenimi čevlji.

Torbice iz semiš usnja

Semiš prinaša mehkobo in teksturo, ki jo v garderobi opazimo še posebej v hladnejših mesecih. Takšne torbice so pogosto videti bolj luksuzno in se lepo kombinirajo s plašči iz volne ali kašmirja. Pri semišu je pomembno, da ga zaščitite pred dežjem in vlago, da bo ohranil svoj videz.

Bež torbice

Nevtralna bež barva je popolna za vse, ki stremijo k minimalizmu. Letošnja moda jo združuje s čisto linijo in elegantnimi ročaji. Bež torbica bo vaš videz takoj naredila svetlejši in preprostejši, ne glede na to, ali nosite kavbojke ali obleko.

Olivno zelene torbice

Olivna zelena je barva, ki prinaša pridih narave in nežno popestri jesenske kombinacije. Odlično se ujema z bež, rjavo in črno, zato je zelo vsestranska. Letos jo pogosto vidimo v kombinaciji z mat usnjem ali s kovinskimi detajli.

