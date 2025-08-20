Sreda, 20. 8. 2025, 4.00
Tako je Nika Vlahovič izstopala v Rovinju
Nika Vlahovič je slovenska vplivnica, ki na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke svojega življenja. Poleg izkušenj mlade mamice, potovanj in preostalih trenutkov deli tudi svoje stajlinge, ki so nadvse modni. V hotelu v Rovinju je pritegnila pozornost z džins kosi, ki so ustvarili eleganten in trendovski videz. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.
Džins top
Za glavni poudarek je izbrala džins top, ki je s krojem lepo poudaril njeno postavo. S preprosto linijo in nekoliko retro pridihom je deloval hkrati drzno in urejeno, kar je idealno za sproščene poletne popoldneve.
Džins hlače
Videzu je dodala ujemajoče se džins hlače ravnega kroja, ki so ustvarile trendovski videz. S to izbiro je pokazala, da džins nikakor ni rezerviran le za vsakdan, ampak ga je mogoče nositi tudi na bolj prestižnih lokacijah.
Očala
Celoten stajling je zaključila s sončnimi očali, ki so dodala kanček glamurja in skrivnostnosti. In ravno očala so poskrbela, da je njen videz izžareval zvezdniški pridih.
