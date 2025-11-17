"Pridejo dobri, pa tudi kakšni slabši dnevi. Ne počutim se najmlajšega, ko se podim za temi mladimi fanti, poskušam pa kar se da pomagati ekipi. Nikoli ne reči nikoli, a 99-odstotno je to moja zadnja sezona. Že pred začetkom sezone je bilo odločeno, da naj bi bila ta zadnja. Lepo se je vrniti v Ljubljano, klub dobro vodi projekt, sem pa vesel, da z zmago odhajamo mi," je po nedeljski zmagi svojega Celovca nad Olimpijo (5:2) dejal nekdanji član Olimpije Jan Muršak.

Nedeljski obračun ljubljanskih in koroških zmajev je v Tivoli privabil množico gledalcev (uradno 3.800), ki so pospremili zmago hokejistov iz Celovca. Olimpija je na vodstvo gostov v prvi tretjini dvakrat odgovorila z izenačujočim zadetkom, na nova gola v drugi tretjini, pa zeleno-bela zasedba ni več našla odgovora.

"Ne počutim se najmlajšega, ko se podim za temi mladimi fanti "

Celovčani so iz Tivolija odpeljali vse tri točke. Foto: Aleš Fevžer Podprvaki lanske sezone so v zadnji tretjini končnih 2:5 postavili z zadetkom v prazen gol, ko je nekdanji član Olimpije Jan Muršak podal Mattu Fraserju, ta pa zapečatil zmago.

Štajerec je navkljub 37 letom še vedno eden ključnih členov Celovca, kot da ga leta ne bi preganjala. "Videz včasih vara. Pridejo dobri, pa tudi kakšni slabši dnevi. Ne počutim se najmlajšega, ko se podim za temi mladimi fanti, poskušam pa kar se da pomagati ekipi," je dejal novinarjem po tekmi.

Gomboc se je vrnil na treninge Luka Gomboc se je po poškodbi ravno vrnil na treninge. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner V napadu Celovca je še en Slovenec Luka Gomboc, ki pa mu poškodbe ne prizanašajo. Potem ko je moral izpustiti praktično celotno lansko sezono, se je v začetku letošnje poškodoval. A Muršak je postregel s spodbudnimi novicami. "Luka je ravno včeraj spet začel trenirati. Kakšen dober teden, deset dni treningov, pa bo nazaj igral. Upamo, da se je otresel poškodb, saj vemo, da je bil zadnji dve leti veliko poškodovan. Je zelo dober mlad igralec, upajmo, da ostane zdrav."

"Pri mojih letih statistike niso več tako pomembne"

Muršak v ligi ICE v povprečju dosega točko na tekmo (16 tekem, štirje zadetki, 12 asistenc) in je trenutno na drugem mestu točkovne lestvice Celovčanov. V nedeljo se je ob koncu srečanja raje kot za strel proti praznemu golu odločil za podajo. "Ne, da nisem želel zadeti, a sem menil, da je soigralec v boljšem položaju za gol. Pa saj je vseeno, kdo ga je dosegel. Sploh pri mojih letih statistike niso več tako pomembne, pomemben je ekipni rezultat."

"Vemo, kaj trener želi, kakšen je naš sistem, nimamo superzvezdnikov, temveč igramo ekipno." Foto: Aleš Fevžer

Končni rezultat je v nedeljo razveselil njegovo moštvo, ki je trenutno četrto, a za vodilnim Pustertalom s tekmo manj zaostaja le štiri točke, za drugo Olimpijo pa dve.

"Vzdušje je bilo super. Skoraj polna dvorana. Tu zelo dobro vodijo projekt, vesel sem, da je tako, a hkrati zelo vesel tudi, da iz Ljubljane odhajamo z zmago." Foto: Aleš Fevžer

"Mislim, da smo bili pet na pet tokrat boljša ekipa, bolj agresivni, bolj borbeni, dobili smo več duelov ob izenačenih močeh. Olimpija je ob igralcu več res zelo dobra, dosega veliko zadetkov, mi pa imamo pri igri z igralcem več kar nekaj težav, a tokrat nam je steklo in smo na ta način dosegli tri gole. Mislim, da smo zasluženo zmagali. Bila je težka tekma v gosteh, na kakršnih odločajo malenkosti. Olimpija ima dobro ekipo, že pred sezono sem rekel, da bo med top štirimi ekipami v ligi. Težko je reči, kdaj bo moja zadnja tekma v Ljubljani, saj je tu lahko še končnica, se je pa lepo vrniti v Ljubljano. Vzdušje je bilo super. Skoraj polna dvorana. Tu zelo dobro vodijo projekt, vesel sem, da je tako, a hkrati zelo vesel tudi, da iz Ljubljane odhajamo z zmago," je misli po tekmi strnil še vedno hitri napadalec.

"Nikoli ne reči nikoli, a 99-odsotno je to moja zadnja sezona." Foto: Aleš Fevžer Kot pravi, je recept Celovca ekipna igra.

"Držimo se svojega sistema, igramo zelo borbeno, vse štiri peterke. Smo zelo dobro pripravljeni, fizično in psihično. Vemo, kaj trener želi, kakšen je naš sistem, nimamo superzvezdnikov, temveč igramo ekipno."

"99-odstotno je zadnja, a ..."

Pred sezono je ponovil, da bo ta zadnja v njegovi bogati karieri. Pa bo res?

"Mislim, nikoli ne reči nikoli, a 99-odsotno je to moja zadnja sezona. Igral sem po celem svetu, veliko imam za seboj. Kariero bi rad končal na neki ravni, ne pa, ko res ne bom več mogel igrati. Ne vem, morda pa se kaj spremeni do konca sezone, ampak že pred začetkom sezone je bilo odločeno, da naj bi bila ta zadnja," je zaključil Muršak.