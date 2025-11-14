Jeseničani se v tekmovalni ritem vračajo na domačem ledu

Hokejisti HDD Jesenice se po reprezentančnem premoru v tekmovalni ritem vračajo na domačem ledu. Ob 19. uri bodo gostili Merano, ki ima na računu tekmo manj, a dve točki več od železarjev. Italijanski klub je na zadnjih dveh tekmah zmagal, premagal je branilca naslova Zell am See in končal zmagoviti niz vodilne ekipe KHL Sisak. Jeseničani bodo igrali oslabljeni. Nik Širovnik je bil operiran in je že končal sezono, Martin Bohinc in Val Marn naj bi bila odsotna okoli dva meseca, Luc Slivnik in Ahmet Jakupović pa od enega do dveh tednov, so zapisali pri jeseniškem društvu.