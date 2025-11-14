Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
14. 11. 2025,
10.46

Osveženo pred

2 uri, 41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Merano HDD Jesenice hokej Alpska liga

Petek, 14. 11. 2025, 10.46

2 uri, 41 minut

Alpska liga, 14. november

Jeseničani se v tekmovalni ritem vračajo na domačem ledu

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
HDD Jesenice | Jeseničani gostijo Merano. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostijo Merano.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice se po reprezentančnem premoru v tekmovalni ritem vračajo na domačem ledu. Ob 19. uri bodo gostili Merano, ki ima na računu tekmo manj, a dve točki več od železarjev. Italijanski klub je na zadnjih dveh tekmah zmagal, premagal je branilca naslova Zell am See in končal zmagoviti niz vodilne ekipe KHL Sisak. Jeseničani bodo igrali oslabljeni. Nik Širovnik je bil operiran in je že končal sezono, Martin Bohinc in Val Marn naj bi bila odsotna okoli dva meseca, Luc Slivnik in Ahmet Jakupović pa od enega do dveh tednov, so zapisali pri jeseniškem društvu.

HDD Jesenice,Nik Zupančič
Sportal Nik Zupančič: Smo mojstri improvizacije. Pri nas je vse obrnjeno na glavo.

Alpska liga

Petek, 14. november

Lestvica Alpske lige

Preberite še:

Andrew MacWilliam
Sportal Zmaje okrepil nekdanji branilec Toronta
slovenska hokejska reprezentanca, Gašper Krošelj
Sportal Krošelj se je vrnil, Török zadel, zgodovinska tekma za Grenoble
Pustertal : HK Olimpija
Sportal Oslabljena Olimpija izgubila pri vodilnem Pustertalu
Merano HDD Jesenice hokej Alpska liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.