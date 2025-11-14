Kolin izvrstno branil, dva gola iz power-playa in Olimpija ima novo zmago

Hokejisti HK Olimpija so po sredinem porazu pri vodilnem Pustertalu v petek zvečer na domačem ledu s 4:1 premagali še enega južnotirolskega tekmeca Bolzano. Miha Beričič je v šesti minuti druge tretjine zadel za izenačenje na 1:1, nato sta TJ Brennan in Nicolai Mayer zadela z igralcem več, Nik Simšič pa je v zadnji minuti z zadetkom v prazen gol potrdil zmago. Zanjo je veliko dal tudi vratar Luka Kolin.

Olimpija se je po reprezentančnem premoru v sredo vrnila v tekmovalni ritem. Brez kar nekaj vidnih členov – med drugim so manjkali prvi vratar Lukaš Horak (osebni razlogi), Zach Boychuk, Nate Halbert, Evan Polei, Rok Kapel, Tian Hebar – so s 3:5 izgubili pri vodilnem Pustertalu. Vsi našteti so manjkali tudi na petkovi tekmi z Bolzanom, ki je še en pretendent za visoka mesta. Šlo je za spopad med ekipo, ki je dosegla največ golov na dosedanjih tekmah (Olimpija 83 ), in tisto, ki jih je prejela najmanj (Bolzano 39). Ekipi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, Bolzano je na domačem terenu zmagal s 4:2.

Olimpija je zmagala s 4:1. Foto: Aleš Fevžer Obe ekipi sta dvoboj začeli neučinkovito v napadu, več kot 3.500 gledalcev v Tivoliju pa je doživelo hladen tuš v 23. minuti, ko je za goste zadel Američan Shane Gersich. To se je še stopnjevalo točno tri minute pozneje, ko je moral na prestajanje kazni Nicolai Meyer. A strah se je polegel po vsega 42 sekundah, ko sta podajalec Jaka Sodja in strelec Miha Beričić ob igralcu manj na ledu poskrbela za izenačenje. Kako se igra "power play" so nato dokazali Marly Quince, Meyer in TJ Brennan, ki je zadel za prvo domače vodstvo z 2:1.

V napeti partiji je Bolzano ostal nevaren in na koncu dobil razmerje strelov na gol s 36:35, zabijali pa so domači. V 57. minuti je ob igralcu več na ledu za 3:1 zadel Meyer in postalo je jasno, da bo zmaga bržkone ostala doma. Pol minute pred koncem je to s četrtim golom za slovenske prvake potrdil Nik Simšič.

Olimpija bo znova na delu v nedeljo, ko bo ob 18. uri pričakala Celovec.

Celovčani pred prihodom v Ljubljano na koroškem derbiju

Vodilni Pustertal (Rok Tičar) je po podaljšku z 1:2 izgubil v Linzu (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan). Tičar je podal za zadetek Pustertala, Ograjenšek pa za prvi gol Linza.

Na Koroškem je bilo vroče, saj je bil na sporedu koroški derbi med Beljakom in Celovcem (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba), ki so ga s 5:3 dobili Beljačani. Med strelci je bil ob porazu tudi Muršak.

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je s 5:1 premagal Ferencvaros. Četrti gol Fehervara je dosegel Kuralt. Prvaki iz Salzburga so z 1:4 izgubili v Gradcu, ki ga po novem vodil Kanadčan Dan Lacroix.

