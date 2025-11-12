Znana slovenska igralka navdušila s to posebno večerno obleko

Igralko Ondino Klaro Kerec lahko v zadnjem času na televizijskih zaslonih spremljamo skoraj vsak dan. Z vlogo v priljubljeni seriji Nemirna kri je osvojila srca gledalcev po vsej Sloveniji. Ob igralskem talentu pa izstopa tudi s svojim modnim slogom, njeni stajlingi pogosto pritegnejo pozornost na družbenih omrežjih, kjer navdušuje z ženstveno in dovršeno estetiko. V nadaljevanju razkrivamo, kako lahko ustvarite videz, ki ga je Ondina Klara pred kratkim izbrala za večerni dogodek.

Obleka v svetlozelenih odtenkih

Igralka je tokrat navdušila v dolgi obleki v svetlozelenih odtenkih, ki je nežno poudarila njen ten kože in prinesla svežino celotnemu videzu. Kroj obleke je bil preprost, a eleganten, z rahlo oprijetim pasom, ki je poudaril silhueto, in padajočim materialom. Svetlozelena barva je popolna izbira za prehod med sezonskimi obdobji, saj deluje sproščeno in glamurozno hkrati.

Visoke pete v srebrni barvi

Za piko na i je izbrala srebrne sandale z visoko peto, ki so njenemu stajlingu dodale pridih prestiža. Srebrni odtenki se odlično ujemajo z zeleno in poskrbijo za subtilen, a opazen sijaj. Prav tako podaljšajo silhueto ter v kombinaciji z lahkotno obleko ustvarijo popolno ravnovesje med eleganco in nežnostjo.

