Taja Kaja Cekuta

Sreda,
5. 11. 2025,
Londonska vplivnica je s tem plaščem navdušila družbena omrežja

Lisa Weiss | Oblecite se kot ... | Foto Instagram

Oblecite se kot ...

Foto: Instagram

Jesenski stajlingi so preplavili družbena omrežja, eden izmed njih pa je še posebej pritegnil pozornost. Lisa Weiss je modna vplivnica iz Londona, ki s svojimi modnimi izbirami navduši marsikoga. Tokrat je zablestela v čudovitem jesenskem plašču, ki je pritegnil številne poglede. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko podoben stajling ustvarite tudi vi.

Rjav plašč 

Rjav plašč je eden tistih kosov, ki vsako leto znova pride do izraza. Letošnjo jesen prevladujejo mehkejši, nekoliko daljši kroji z minimalnimi detajli, podobni takšnemu, kot ga nosi Lisa. Izberite model iz volne, ki lepo pade ob telesu in hkrati zagotavlja toploto. 

Bele hlače 

Čeprav se bele hlače pogosto povezujejo s poletjem, jih Lisa mojstrsko prenese v jesenski čas. Ključ je v izbiri debelejšega materiala in elegantnega kroja, ki lepo poudari silhueto. Ta kombinacija daje videz urejenosti in lahkotnosti hkrati. 

Rjava torbica 

Celoten stajling dopolnjuje rjava torbica v podobnem tonu kot plašč, kar ustvari popolno barvno harmonijo. Za pridih sodobnosti lahko izberete model s strukturirano obliko ali kovinskimi detajli, medtem ko za bolj klasičen videz ostanite pri mehkem usnju in nežnih linijah. 

