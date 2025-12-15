Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
6.26

Osveženo pred

5 minut

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 6.26

5 minut

Premier Robert Golob bo odgovarjal na vprašanja poslancev

Robert Golob | Premier Golob bo imel priložnost, da v parlamentu izpostavi ključne cilje vlade in sprejete ukrepe v iztekajočem se letu. | Foto STA

Premier Golob bo imel priložnost, da v parlamentu izpostavi ključne cilje vlade in sprejete ukrepe v iztekajočem se letu.

Foto: STA

Poslanci bodo opoldne začeli še zadnje redno sejo DZ letos. Kot običajno jih najprej čakajo vprašanja premierju Robertu Golobu in ministrom. Predsednik vlade bo tokrat odgovarjal na vprašanja o podražitvi hrane, dostopu do storitev socialnega in zdravstvenega varstva, stanju korupcije v državi ter opravljenem delu vlade v iztekajočem se letu.

Predsednika vlade bo o podražitvi hrane v Sloveniji povprašala poslanka SDS Suzana Lep Šimenko.

Vodjo poslancev NSi Janeza Ciglerja bo medtem zanimalo, kako bo vlada poskrbela za pravočasen dostop najranljivejših brez diskriminacije do storitev socialnega in zdravstvenega varstva. Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar pa bo premierju zastavil vprašanje o stanju na področju korupcije v Sloveniji.

Predstavitev ključnih ciljev vlade in sprejetih ukrepov

Vprašanje iz koalicijskih vrst bo Golobu zastavila poslanka Svobode Sandra Gazinkovski. Nekaj mesecev pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami bo šefu stranke, katere del je tudi sama, ponudila priložnost, da v parlamentu izpostavi ključne cilje vlade in sprejete ukrepe v iztekajočem se letu.

Poslanci bodo nato na redni decembrski seji DZ zasedali še v torek in sredo, ko jih čaka obravnava več zakonskih predlogov. Med drugim bodo na poslanskih klopeh predlog interventnega zdravstvenega zakona, predlog zakona o varstvu javnega reda in miru, predloga zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in predlog novele zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj.

V drugi polovici tedna pa se bo DZ sestal še na izredni seji DZ.

