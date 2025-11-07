Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
7. 11. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zima jesen dom udobje moda

Petek, 7. 11. 2025, 4.00

7 ur, 10 minut

Udobna oblačila, ki jih ne boste želeli sleči: popolna izbira za jesen in zimo

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
toplina, ljubezen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko prideta jesen in zima, se naš dom spremeni v prostor, kjer še posebej cenimo toplino, mehkobo in sproščenost. Zunaj je mraz, dnevi so krajši, zato si želimo več časa preživeti v zavetju doma z dišečo svečo, skodelico čaja in v udobnih oblačilih, ki nas nežno ovijejo. Udobje pa ni le stvar občutka, temveč tudi izbire pravih kosov.

Jopa, mehak objem topline

Ko temperature padejo, je jopa nepogrešljiv kos domače garderobe. Izberite jo iz prijetnega bombaža, flisa ali pletenine, ki diha in hkrati greje. Jopa s kapuco je popolna za sproščene večere na kavču, medtem ko elegantna jopa z zadrgo ali gumbi poskrbi, da ste videti urejeno tudi, če vas kdo nepričakovano obišče.

Fotogalerija
1
 / 5

Udobne hlače so popoln kompromis med stilom in sproščenostjo

Dobre udobne hlače so osnova vsakega domačega videza. Naj bodo iz raztegljivega bombaža ali na primer flisa. Ohlapni kroji, visok pas in mehke elastike omogočajo svobodo gibanja, ne da bi pri tem izgubili občutek urejenosti. Od klasičnih trenirk do širših modelov – to so kosi, ki jih zjutraj ne boste želeli sleči.

Fotogalerija
1
 / 5

Majice za lahkotno osnovo domačega udobja

Preproste, mehke in zračne – izberite naravne materiale, kot sta bombaž ali bambus, ki prijetno objameta kožo. Enobarvne majice v nevtralnih tonih ustvarijo miren, minimalističen videz, medtem ko tiste z napisi ali potiski v prostor vnesejo kanček igrivosti.

Fotogalerija
1
 / 5

Preberite še:

Lisa Weiss
Trendi S tem plaščem je navdušila družbena omrežja
moda
Trendi Trend, ki je presenetil vse modne navdušenke
moda
Trendi Letos se bomo greli s takšnimi šali
zima jesen dom udobje moda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.