Taja Kaja Cekuta

24. 10. 2025,
Letos se bomo greli s takšnimi šali

Taja Kaja Cekuta

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko se dnevi ohladijo, v ospredje stopijo mehki in topli modni kosi, med njimi so tudi nepogrešljivi šali. Ti niso več le praktičen dodatek, ki nas varuje pred mrazom, temveč vse bolj postajajo izraz osebnega sloga. Letos šali doživljajo pravi preporod, saj poudarek ni le na udobju, temveč tudi na estetski dopolnitvi celotnega videza. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kakšne šale bomo nosili v prihajajočih mesecih.

Rjavi šali

Topli zemeljski toni so to jesen in zimo med vodilnimi barvnimi trendi. Rjavi šali se lepo ujemajo z bež, kremnimi in sivimi plašči, ustvarjajo občutek mehkobe in prefinjenosti. Izbira volnenega ali kašmirskega šala v karamelnem ali čokoladnem odtenku ali barvi konjaka bo poskrbela za naraven, a razkošen videz.

Črni šali

Večna klasika, ki nikoli ne razočara. Črn šal doda eleganco vsakemu stajlingu, od preprostega belega puloverja do poslovnega plašča. Najlepše deluje v nekoliko večjih, mehkih različicah, ki jih lahko večkrat ovijemo okoli vratu ali pustimo, da prosto padajo. Idealni so za tiste, ki prisegajo na preprostost in večnamenskost.

Sivi šali

Siva barva deluje sodobno, prefinjeno in zadržano, popolna za tiste, ki iščejo ravnovesje med klasičnim in modernim. Posebej priljubljeni so rahlo teksturirani materiali, ki dodajo dimenzijo sicer umirjeni barvi. Od svetlo pepelnato sive do globoke grafitne, ta odtenek se brez težav ujame s črno, belo in vsemi odtenki rjave.

Barvni šali

Čeprav prevladujejo nevtralni toni, letošnji trendi napovedujejo tudi val barv. Šali v odtenkih bordoja, olivne, temnomodre ali celo rožnate dodajo energijo in značaj. Tak kos lahko povzdigne preprosto kombinacijo in jo naredi zanimivo. Pomembno je le, da barva šala dopolnjuje vaš ten kože in preostanek oblačil.

zima jesen moda šal nakupovalni vodnik nakupovalni vodnik
