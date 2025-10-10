Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
10. 10. 2025,
Petek, 10. 10. 2025, 4.00

Kakšne dodatke za lase izbrati v jesenskih dneh?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Jesen ne prinaša sprememb le v naravi, temveč tudi v modi. Barve postanejo toplejše, oblačila mehkejša, lasje pa pogosto potrebujejo malce več nege in ustvarjalnosti. Modni dodatki za lase so odličen način, da popestrimo vsakdanji videz in dodamo piko na i jesenskim stajlingom.

Trakovi

Naglavni trakovi so eden najbolj praktičnih in hkrati elegantnih dodatkov. V jesenskih dneh izbiramo mehkejše materiale, kot sta žamet ali volna. Odlično pristajajo toplim barvam, kot so bordo, gorčično rumena ali temnozelena.

Fotogalerija
1
 / 5

Scrunchiji

Mehke elastike, oblečene v blago, so se vrnile kot trend, ki nikoli ne razočara. Jeseni se lepo podajo scrunchiji v barvah listja ali pa tisti z vzorci, kot so karo, tigrasti, pikčasti ali cvetlični motivi.

Fotogalerija
1
 / 5

Obroči za lase

Obroči so popolna kombinacija elegance in praktičnosti. Jeseni jih najdemo v nekoliko bolj toplih in bogatih materialih, kot so žamet, semiš ali pletenine. Odtenki, kot so temnordeča, čokoladno rjava ali gozdno zelena, se odlično ujemajo z jesensko garderobo. 

Fotogalerija
1
 / 4

Sponke in lasnice

Majhne, a učinkovite. Jeseni so modne sponke okrašene s perlicami, kovinskimi detajli ali v zlati barvi, ki se lepo poda k toplemu jesenskemu soncu. Primerne so za vsakodnevne frizure ali celo bolj urejene priložnosti.

Fotogalerija
1
 / 4

