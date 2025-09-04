Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Taja Kaja Cekuta

trend stajling barve jesen moda

Jesenske barve, ki jih morate vključiti v svoj stil

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jesen je v modi eden izmed najbolj priljubljenih letnih časov, saj omogoča ustvarjanje toplih in udobnih stajlingov, ki vseeno ostanejo šik. V ospredje pridejo bogate in globoke barve, ki se med seboj izjemno lepo dopolnjujejo in ustvarjajo videz, poln elegance in topline. V nadaljevanju vam razkrivamo odtenke, ki bodo letos še posebej izstopali.

Barva karamele 

Nežna, a hkrati prefinjena barva, ki spominja na toplino jesenskega sonca. Odlično se poda k bež, beli in olivno zeleni. Najlepše pride do izraza na plaščih, usnjenih torbicah in puloverjih. Karamelni ton bo v hipu dodal mehkobo in toplino vsakemu stajlingu. 

jesenske barve | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Pistacijina zelena 

Svež in nekoliko igriv odtenek zelene, ki prinese kontrast k jesenskim tonom. Idealna je za pletene puloverje ali kot barva torbic in čevljev, če si želite nekoliko drznejšega pridiha. Čudovito se ujame tudi z belo, bež in rjavo. 

jesenske barve | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Rjava v vseh odtenkih

Rjava je vsekakor kraljica jeseni, od svetlejših kavnih tonov do globoke čokolade. To so odtenki, ki ustvarijo občutek stabilnosti in elegance. Rjavi suknjiči, usnjeni škornji in dolgi plašči so brezčasen kos, ki ga lahko kombinirate z vsemi barvami na tem seznamu.

jesenske barve | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Olivno zelena 

Vojaški, a hkrati ženstven pridih. Ta barva je odlična izbira za jakne, pletene jopice in hlače. Če želite bolj umirjen videz, jo kombinirajte z belo in karamelno barvo, za bolj drzen vtis pa z vinsko rdečo. 

jesenske barve | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Vinsko rdeča 

Ena najbolj razkošnih jesenskih barv, ki je sinonim za prefinjenost. Vinsko rdeča je popolna za večerne priložnosti, vendar se prav lepo poda tudi v dnevne kombinacije, na primer v obliki šala, torbice ali šminke. Odlično se povezuje s črno, rjavo in olivno zeleno. 

jesenske barve | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Bela klasika

Čeprav morda na prvi pogled ne deluje kot tipična jesenska barva, bela osveži in uravnoteži bogate odtenke sezone. Bela pletenina, plašč ali čevlji ustvarijo kontrast, ki doda svežino in lahkotnost jesenskemu stajlingu. Je barva, ki izstopa prav zaradi svoje preprostosti. 

jesenske barve | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

trend stajling barve jesen moda
