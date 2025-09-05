Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
5. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
jesen poroka obleke nakupovalni vodnik nakupovalni vodnik moda

Petek, 5. 9. 2025, 4.00

5 ur, 47 minut

Jesenska poroka? To so obleke, v katerih boste navdušili kot gostja.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
poroke | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V jesenskih mesecih so odlični pogoji za pravljično poroko, saj ponujajo prijetne temperature v objemu čudovite narave. Topli toni listja, mehka svetloba in romantično ozračje ustvarijo popolno vzdušje, da zasijete tudi kot povabljena gostja. V nadaljevanju tega članka vam predstavljamo najlepše jesenske obleke, v katerih boste zagotovo navdušili.

Rdeča romantična obleka 

Rdeča barva je sinonim za strast, moč in ženstvenost. Jeseni še posebej pride do izraza, saj se lepo ujema z odtenki narave. Izberete lahko dolgo svileno obleko za glamurozen videz ali krajšo čipkasto različico za bolj sproščeno poročno slavje.  

Fotogalerija
1
 / 5

Mornarsko modre obleke 

Mornarsko modra je ena izmed najbolj elegantnih in večnih barv. Deluje prefinjeno in je primerna tako za dnevne kot večerne poroke. Odlična izbira je midi obleka z minimalističnimi bleščicami ali detajli iz satena. Modra se lepo dopolnjuje s srebrnimi in zlatimi dodatki, zato boste z njo vedno videti modno in urejeno. 

Fotogalerija
1
 / 5

Rjave obleke 

Topli rjavi odtenki čudovito predstavljajo barve jesenskega listja in dajejo videz naravne elegance. Izberete lahko svilnato obleko v čokoladnem tonu ali midi obleko v svetlejšem karamelnem odtenku. Rjava barva je odlična izbira, če želite delovati prefinjeno in umirjeno, a hkrati sodobno. 

Fotogalerija
1
 / 8

Zelene obleke 

Zelena barva je jeseni pravi modni hit. Olivno zeleni odtenki prinašajo svežino in povezanost z naravo, hkrati pa delujejo luksuzno. Idealna je dolga obleka z elegantnim pasom, ki poudari silhueto, ali pa nežno padajoča obleka s prosojnimi rokavi. Kombinirajte jo z zlatim nakitom za pridih glamurja. 

Fotogalerija
1
 / 4

Rumene obleke 

Rumena barva je kot sončni žarek v jesenskem dnevu. Čeprav je bolj drzna izbira, vam bo prinesla posebno energijo in veselje. Za jesensko poroko so odlični gorčični in medeni odtenki, ki se lepo podajo k toplim barvam okolice.

Fotogalerija
1
 / 5

Preberite še:

moda
Trendi Jesenske barve, ki jih morate vključiti v svoj stil
Julia Roberts
Trendi Sijajna obleka Julie Roberts v Benetkah: kako jo posnemati?
moda
Trendi To so hlače, ki bodo letos nadomestile modre kavbojke
jesen poroka obleke nakupovalni vodnik nakupovalni vodnik moda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.