Jesenska poroka? To so obleke, v katerih boste navdušili kot gostja.
V jesenskih mesecih so odlični pogoji za pravljično poroko, saj ponujajo prijetne temperature v objemu čudovite narave. Topli toni listja, mehka svetloba in romantično ozračje ustvarijo popolno vzdušje, da zasijete tudi kot povabljena gostja. V nadaljevanju tega članka vam predstavljamo najlepše jesenske obleke, v katerih boste zagotovo navdušili.
Rdeča romantična obleka
Rdeča barva je sinonim za strast, moč in ženstvenost. Jeseni še posebej pride do izraza, saj se lepo ujema z odtenki narave. Izberete lahko dolgo svileno obleko za glamurozen videz ali krajšo čipkasto različico za bolj sproščeno poročno slavje.
Mornarsko modre obleke
Mornarsko modra je ena izmed najbolj elegantnih in večnih barv. Deluje prefinjeno in je primerna tako za dnevne kot večerne poroke. Odlična izbira je midi obleka z minimalističnimi bleščicami ali detajli iz satena. Modra se lepo dopolnjuje s srebrnimi in zlatimi dodatki, zato boste z njo vedno videti modno in urejeno.
Rjave obleke
Topli rjavi odtenki čudovito predstavljajo barve jesenskega listja in dajejo videz naravne elegance. Izberete lahko svilnato obleko v čokoladnem tonu ali midi obleko v svetlejšem karamelnem odtenku. Rjava barva je odlična izbira, če želite delovati prefinjeno in umirjeno, a hkrati sodobno.
Zelene obleke
Zelena barva je jeseni pravi modni hit. Olivno zeleni odtenki prinašajo svežino in povezanost z naravo, hkrati pa delujejo luksuzno. Idealna je dolga obleka z elegantnim pasom, ki poudari silhueto, ali pa nežno padajoča obleka s prosojnimi rokavi. Kombinirajte jo z zlatim nakitom za pridih glamurja.
Rumene obleke
Rumena barva je kot sončni žarek v jesenskem dnevu. Čeprav je bolj drzna izbira, vam bo prinesla posebno energijo in veselje. Za jesensko poroko so odlični gorčični in medeni odtenki, ki se lepo podajo k toplim barvam okolice.
