To so hlače, ki bodo letos nadomestile modre kavbojke

Kavbojke so že desetletja nepogrešljiv kos v vsaki garderobi in vedno znova se vračajo v različnih krojih, barvah in kombinacijah. Lansko leto smo lahko na modnih pistah in ulicah videli, da je prevladovala modra klasika, pogosto celo v kombiniranju džinsa na džins. Letos prihaja nova sezona in z njo svež odtenek, ki bo modro verjetno poslal v ozadje. V nadaljevanju vam razkrivamo, katera barva bo jeseni prevzela vlogo najbolj priljubljenih hlač.

Sive kavbojke bodo zagotovo jesenski hit

Siva barva letos stopa v ospredje in obljublja, da bo nadomestila modri džins. Sive kavbojke delujejo nekoliko bolj elegantno, hkrati pa dovolj sproščeno, da jih lahko nosimo tako čez dan kot zvečer. V kombinaciji z osnovnimi črnimi kosi ustvarijo brezčasen videz, lahko pa jih kombinirate tudi z belimi srajcami ali barvnimi puloverji, s čimer ustvarite svež kontrast. Odtenki segajo od nežno spranih sivih do temnejših različic, kar omogoča neskončno možnosti stiliranja.

Kate Moss jih nosi že leta

Modna ikona Kate Moss je že več let dokaz, da so sive kavbojke kos, ki ga preprosto morate imeti. Izbrala je oprijet model, ki je lepo poudaril njeno silhueto, ter mu dodala črne usnjene škornje s peto za pridih elegance. Svoj videz je dopolnila še s črno usnjeno torbico in glamurozno krzneno jakno v črni barvi, ki je celoten stajling dvignila na povsem višjo raven.

Kako nositi sive kavbojke v vsakdanjih kombinacijah?

Za v službo: kombinirajte temno sive kavbojke z belo srajco, črnim suknjičem in mokasini.

Za prosti čas: izberite sprane sive kavbojke, prevelik pulover v svetli barvi in bele superge.

Za večerni izhod: oprijete sive kavbojke združite z elegantno svileno bluzo in visokimi petami, čez ramena pa ogrnite dolg črn plašč.

