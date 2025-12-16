Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
16. 12. 2025,
9.19

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,01

Natisni članek

Natisni članek
Dostopno dostopno poroka Franc Jager

Torek, 16. 12. 2025, 9.19

49 minut

Franc Jager se je poročil: Nikoli ni prepozno

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,01
Franc Jager | Foto STA

Foto: STA

Po odpovedani oktobrski poroki je ustanovitelj trgovske verige Jager vendarle skočil v zakon.

Konec novembra se je na gradu Mokrice Franc Jager poročil z izbranko Ireno, poroča revija Jana. Usodni da sta nameravala dahniti že oktobra, pa nato poroko zaradi bolezni neveste tik pred zdajci odpovedala.

Ob njej živi bolj umirjeno

Zdaj sta se 78-letni Jager in tri desetletja mlajša Irena vendarle poročila. Kot je povedal za revijo Jana, je v njej našel sopotnico, ob kateri lahko živi umirjeno po dolgih letih napetega tempa.

Za ljubezen ni nikoli prepozno, je Jager še poudaril za revijo Jana: "Z leti postajaš modrejši in se začneš učiti iz svojih napak. Bistvo skupnega življenja je popuščanje in poslušanje. Tukaj sva si z Ireno zelo podobna."

Silvo Bezjak in Melita Biserkova
Trendi Po 14 letih zveze sta se poročila tekmovalca šova Super par
Tina Gaber, Robert Golob
Trendi Zakonca Golob tik pred zdajci odpovedala poročno potovanje: "Časa bo še dovolj"
Dostopno dostopno poroka Franc Jager
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.