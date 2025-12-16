Franc Jager se je poročil: Nikoli ni prepozno

Po odpovedani oktobrski poroki je ustanovitelj trgovske verige Jager vendarle skočil v zakon.

Konec novembra se je na gradu Mokrice Franc Jager poročil z izbranko Ireno, poroča revija Jana. Usodni da sta nameravala dahniti že oktobra, pa nato poroko zaradi bolezni neveste tik pred zdajci odpovedala.

Ob njej živi bolj umirjeno

Zdaj sta se 78-letni Jager in tri desetletja mlajša Irena vendarle poročila. Kot je povedal za revijo Jana, je v njej našel sopotnico, ob kateri lahko živi umirjeno po dolgih letih napetega tempa.

Za ljubezen ni nikoli prepozno, je Jager še poudaril za revijo Jana: "Z leti postajaš modrejši in se začneš učiti iz svojih napak. Bistvo skupnega življenja je popuščanje in poslušanje. Tukaj sva si z Ireno zelo podobna."