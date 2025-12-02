Silvo Bezjak in Melita Biserkova, ki smo ju spoznali v resničnostnem šovu Super par, sta si pretekli teden obljubila večno zvestobo. Poročila sta se po 14 letih zveze na dan, ko je Bezjak praznoval svoj 50. rojstni dan, v zakon pa so ju pospremili nekateri znani Slovenci.

"Po 14 letih zveze in petih zarokah sva se poročila na moj 50. rojstni dan. 26. 11. 2025. Najlepši dan z mojo drago muciko," je pod posnetek, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram, zapisal Bezjak.

Novopečena zakonca sta svoj prvi ples zaplesala na pesem Mikija Vlahoviča Prvi ples, ki jo je izvedel v akustični izvedbi. Poroke se je udeležila tudi njegova žena Petra Vlahovič, med gosti pa je bilo opaziti še Damjana Murka.

Nevesta je nosila dolgo belo obleko z naborki na rokavih, medtem ko se je ženin odločil za kombinacijo bele in črne barve. Oblekel je črne hlače in črno srajco, videz pa dopolnil z belim suknjičem in belo kravato.

Silva Bezjaka in Melito Biserkovo smo spoznali v resničnostnem šovu Super par, iz katerega sta izpadla tik pred finalom. Ob začetku šova sta razkrila, da sta se spoznala, ko je Melita najela vrtnarja za urejanje svoje nove hiše, ko je prišel Silvo, pa sta se zaljubila na prvi pogled.

