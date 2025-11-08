Nemška pastorka poročila štiri moške hkrati

Pastorka Lena Müller je letos poleti v okrožju Berlin-Kreuzberg v zakon združila štiri moške hkrati. Poligamija oziroma pluralna poroka je sicer v Nemčiji nezakonita, piše Bild, sama pa meni, da bog nima nič proti.

Letos poleti je nekoliko nekonvencionalna 33-letna mladinska duhovnica Lena Müller vodila pop-up poročno zabavo, kjer je v zakonu brez predhodne registracije združila štiri moške. Duhovnica evangeličanske cerkve je prepričana, da bog nima nobenih ugovorov proti tej zvezi.

"Takoj se je videlo, da je med njimi veliko ljubezni," je duhovnica povedala za časopis Neue Osnabrücker.

Kot je še povedala Müller, poroke niso mogli registrirati v cerkvenih knjigah, ker bi morala pred tem potekati civilna slovesnost, kar pa v tej situaciji ne bi bilo mogoče. "Vendar sem popolnoma prepričana, da so bili resnično poročeni pred bogom," je dodala.

Dva od štirih ženinov sta se spoznala pred leti na počitnicah, letos pa so se v Berlinu zbrali kot skupina štirih. "Dva sta prišla iz Latvije, eden iz Tajske, glede četrtega pa nisem prepričana, mislim, da je bil Španec. Med seboj so govorili angleško," je opisala četverico, ki je po njenih besedah izžarevala toplino, velikodušnost in odprtost.

Takšna poroka v Nemčiji ni legalna

Istospolni pari se v protestantski cerkvi poročajo že leta in načelo duhovnice Müller je, da če se ljudje odločajo enakopravno, avtonomno in soglasno, potem svoje duhovniške vloge ne vidi v tem, da bi ljudem govorila, kaj naj počnejo v svojih spalnicah.

Poroke, v katerih so vključene tri ali štiri osebe, so v Nemčiji nezakonite – legalno jih je mogoče skleniti le med dvema osebama. Poligamija je po civilnem pravu prepovedana, po kazenskem zakoniku pa celo kazniva. Naturalizacija po zakonu ni mogoča, če prosilec živi v poligamni zakonski zvezi.

Nenavadna duhovnica

Na svojem Instagram računu se opisuje kot feministka in pastorka. Pravi, da ji je bila ljubezen do boga vcepljena že ob rojstvu - njena mati je bila članica protestantske cerkve, oče pa katoliške. Sprva je študirala matematiko, a je to ni izpolnjevalo, je povedala v pogovoru za časopis Die Zeit. Ko je postala duhovnica, se je pri delu vse bolj osredotočala na ženske in homoseksualne osebe. "Počutijo se varne in zaščitene, ker uporabljam jezik, ki vključuje spol," pravi Müller.

Meni, da so vera, delo in politična angažiranost med seboj tesno prepleteni. Pogosto govori o stranki AfD (Alternativa za Nemčijo) in o možnosti prepovedi te stranke. "AfD je grožnja našim bratom in sestram znotraj in zunaj cerkve," piše. S svojo kongregacijo deli tudi zelo osebne teme - od svojega življenja z endometriozo do bolj splošnih o modi. "Obožujem svetel in ekscentričen slog," je navedla v enem od blogov. Nosi puloverje z leopardjim vzorcem, vzorčaste jopice, rožnata krila, obleke s predpasnikom in podobno. "S svojimi oblačili želim v cerkvi stvari malo razvneti," pravi Müller.