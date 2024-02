Grčija legalizirala poroke istospolnih partnerjev

Zakon, ki sta ga podprla grški premier Kiriakos Micotakis in večji del njegove stranke Nova demokracija, je bil po dveh dneh ostrih razprav potrjen s 176 glasovi podpore izmed 245 prisotnih poslancev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je mejnik za človekove pravice, ki odraža današnjo Grčijo – napredno in demokratično državo, strastno zavezano evropskim vrednotam," je Micotakis po glasovanju zapisal v objavi na omrežju X. Ob razglasitvi izida je pred poslopjem parlamenta v Atenah praznovalo več deset ljudi, ki so mahali z mavričnimi zastavami.

Zakon je bil sprejet kljub ostremu nasprotovanju grške cerkve, ki je tesno povezana tudi s številnimi poslanci. Prej je v nedeljo v Atenah proti predlogu zakona demonstriralo približno štiri tisoč ljudi, med katerimi so mnogi nosili verske ikone in križe.

Sprejemanje zakona je spremljalo ostro nasprotovanje grške cerkve in tudi dela javnosti. Foto: Reuters Zakonu je nasprotovalo tudi nekaj poslancev vladajoče Nove demokracije, vendar je bil rezultat zapečaten zaradi odločne podpore opozicijskih strank.

Greece legalises same-sex marriage, becoming the first Orthodox Christian country to do so https://t.co/JmRyPdGZdx — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 15, 2024

Micotakis, ki je osebno podprl predlog zakona, je grške poslance pred glasovanjem pozval, naj pogumno odpravijo to resno neenakost v grški demokraciji. Dodal je, da bo reforma bistveno izboljšala življenje kar nekaj sodržavljanov, ne da bi pri tem karkoli odvzela življenju mnogih.

Združenja za pravice pripadnikov skupnosti LGBTQ+ so glasovanje o zakonu pozdravila kot zgodovinsko, saj se istospolne družine v Grčiji trenutno soočajo z labirintom upravnih izzivov in diskriminacijo na področju družinske zakonodaje.