V Arnhemu na Nizozemskem poteka 17. velika nagrada v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu. Nastopajo trije Slovenci: Tim Gajser in Jan Pancar, ki je v soboto utrpel poškodbo palca, a stiska zobe, v elitnem razredu MXGP ter Jaka Peklaj v šibkejšem MX2. V MXGP se prva vožnja začne ob 14.15, druga pa ob 17.10, v MX2 pa dirkajo uro prej.

Dirka v Arnhemu na Nizozemskem je zadnja prava mivkasta dirka v sezoni. Za favorita veljata domača aduta Jeffrey Herlings (KTM) in Glenn Coldenhoff (Fantic), ki sta bila prvi in drugi že v sobotnih kvalifikacijah. Na tretjem in četrtem mestu sta jima sledila letošnja tekmeca za svetovno lovoriko Romain Febvre (Kawasaki) in Lucas Coenen (KTM). Pred zadnjimi 11 vožnjami sezone ju loči 42 točk.

Ni predaje za Jana Pancarja. Foto: Daniel Novakovič/STA Peti je bil Tim Gajser (Honda), ki nastopa na drugi dirki po skoraj štirimesečnem premoru, ko je uspešno okreval po poškodbi rame. Se je pa v soboto na prostem treningu ob padcu čez krmilo poškodoval drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Ta je kljub zlomu manjše kosti v palcu, zatečenem prstu in bolečinah, ob katerih sploh ni mogel močno prijeti za krmilo, vseeno nastopil v kvalifikacijah. Štartal je v ozadju, a pridobil deset mest in bil 26. Motokrosisti so res trdoživi!

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (16/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 802 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 760

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 581

4. Ruben Fernandez (Honda) 505

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 480

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 429

7. Maxime Renaux (Yamaha) 423

8. Jeffrey Herlings (KTM) 416

...

10. Tim Gajser (Honda) 333

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 277