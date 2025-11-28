Za Timom Gajserjem so tri težke sezone, v dveh je bil poškodovan, lani pa je na zadnji dirki izgubil šesti naslov prvaka. "Zavedam se, da so v športu vzponi in padci. In po vsakem padcu se je treba pobrati. Gremo naprej, jaz sem zelo motiviran za naslednjo sezono." Dodatno motiviran je, ker menja ekipo. Šele januarja bo lahko razkril, na katerem motorjem bo dirkal od zdaj. "Zdaj sem v najboljših letih, kar zadeva izkušnje in to, kako znam pripraviti telo. Mislim, da bo naslednja sezona zelo dobra." Bo pa imel le mesec in pol za preizkušanje novega motorja, saj mu Honda slovesa pred 31. december ne dovoli.

Tim Gajser je na prvih štirih dirkah sezone MXGP kar trikrat zmagal. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser ima za sabo sezono vzponov in padcev. Po treh zmagah v svetovnem prvenstvu MXGP je sledila hujša poškodba rame. Vrnil se je po štirih mesecih, tudi na zmagovalni balkon. Sezono je končal na devetem mestu. Tretje leto zapored se mu je izmaknil šesti naslov, dvakrat zaradi poškodbe, lani le za deset točk. A tak je pač motokros, eden najtežjih športov na svetu. Je pa zaključek sezone znova poskrbel za nasmeh na njegovem obrazu. Z reprezentanco Slovenije je na pokalu narodov, olimpijskih igrah motokrosa, dosegel zgodovinsko peto mesto. Ta teden je bil še enajstič zapored izbran za motošportnika Slovenije.

"Zame je bila sezona zelo težka"

Vrhunec sezone je bilo zgodovinsko peto mesto na pokalu narodov. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Zahvale AMZS, da sem že enajstič dobil to nagrado. To je res lep dosežek. Ponosen sem na to. Letošnja sezona se je začela sanjsko, potem sem se poškodoval. Ko sem se vrnil, sem odpeljal še nekaj dirk. Ob koncu sem prihajal v vedno boljšo formo, sledil pa je vrhunec sezone, pokal narodov, ko smo z Janom, Jako in Sašem dosegli ta zgodovinski rezultat. Sicer pa je bila zame sezona zelo težka. V zadnjih treh letih mi je naslov za čisto čisto malo spolzel iz rok. Zelo težke sezone. Težko se je vračati po tako hudi poškodbi. Bom pa rekel, da so me te težke sezone veliko naučile. Zavedam se, da so v športu vzponi in padci, po vsakem padcu pa se je treba pobrati. Gremo naprej, jaz sem zelo motiviran za naslednjo sezono. Sicer ne postajam mlajši, ampak vedno starejši, a mislim, da sem zdaj v svojih najboljših letih, kar zadeva izkušnje in to, kako znam pripraviti telo. Mislim, da bo naslednja sezona zelo dobra," se 29-letnik že ozira proti sezoni 2026.

Verjame, da bo naslednja sezona zelo dobra. Foto: AMZS/Damjan Končar Gajser je pred prelomnico v karieri. Po 12 letih bo zamenjal ekipo in motor. Iz Honde se seli k … Uradne potrditve še ni in je tudi ne bo do prvih dni januarja. Zaradi pogodbenih obveznosti s Hondo, ki ga vežejo do 31. decembra, nove ekipe ne sme razkriti. Glede na govorice, ki so se pojavile poleti, in glede na popolnjenost večine tovarniških ekip pa gre skoraj zagotovo za Yamaho. Zanimivo: na podelitvi nagrad AMZS je bil na odru Yamahin 250-kubični motor. Zgolj naključje. "Nič nisem vedel o tem. To je bila nagrada v državnem prvenstvu v motokrosu. Mislim, da je Delta Team Krško podelila motor. To je res lepa nagrada." Res je, med tistimi, ki so odpeljali vsaj devet dirk državnega ali pokalnega prvenstva, so izžrebali dobitnika yamahe YZ250F.

"Honda in KTM igrata na to karto, da bi čim manj trenirala"

Tudi Jeffrey Herlings po dolgih letih zapušča dozdajšnjo ekipo. Nizozemec naj bi z znamke KTM prestopil prav k Hondi. Foto: Guliverimage Timova težava je, da bo na nov motor sedel šele januarja, prva dirka prvenstva MXGP pa sledi že konec februarja. Časa za navajanje na drugačen motor, za iskanje nastavitev, ki mu bodo ustrezale, bo zelo malo. Kar nekaj tekmecev medtem že trenira. Enako težavo ima tudi zmagovalec 115 dirk Jeffrey Herlings, ki bo znamko KTM najverjetneje zamenjal za Hondo. Tudi ta prestop še ni potrjen. Mednarodna zveza FIM razmišlja, da bi spremenila pravilo tako, da bi pogodbe dirkačem veljale do zadnje dirke, ne do konca koledarskega leta. "To bi bilo treba spremeniti. Kolikor se spomnim, so v preteklosti nekateri lahko preizkušali motor že prej, čeprav so imeli pogodbo do konca leta. Zdaj ekipo menjava dva od največjih v motokrosu in rekel bom, da se Honda in KTM zavedata, kdo odhaja. Po mojem mnenju igrata na to karto, da bi oba čim manj trenirala, dokler se tudi uradno ne pridruživa drugi ekipi. Ampak tako pač je, samo se ne vznemirjam. Začel sem kondicijske priprave. To bi rad novembra in decembra pripeljal do visoke ravni, potem pa se bom januarja z novim motorjem podal na Sardinijo na testiranja."

"Mislim, da imam vseeno dovolj časa, mesec in pol"

Na motor se bo vrnil šele januarja in takoj odpotoval na Sardinijo. Foto: Matej Podgoršek "Dobro bi bilo, če bi bil lahko na motorju že zdaj, a mislim, da imam vseeno dovolj časa, mesec in pol. Mislim, da bo vse v redu. Čeprav bodo velike spremembe, na vse skupaj gledam pozitivno," se izziva ne boji Gajser. Lahko bi sicer že zdaj treniral na hondi, a kot je povedal: "Ne na tisti, ki sem jo vozil na dirkah, ampak na tisti, ki jo dobiš v trgovini. Ampak vemo, da na ravni, na kateri sem sam, potrebuješ motor najvišje ravni. Nimam motivacije, da bi se usedel nanj, saj vem, da ga prihodnje leto ne bom vozil." Pa tudi sicer mu je ustrezalo malce več prostih dni. "Po sezoni potrebuješ dva, tri tedne, da pozabiš na trening, motor in res zadihaš. Potem se z veseljem vrneš na trening in motor. Sam sem v svetovnem prvenstvu že od leta 2014 in ni preprosto vsako leto trenirati na tako visoki ravni."

Iz Honde bo s sabo vzel nekaj ljudi

O razlogih za menjavo ekipe Gajser za zdaj ni veliko govoril. Menjava je vse zelo presenetila, saj je vedno govoril, kako navezan je na vse v Gariboldijevi oziroma Hondini tovarniški ekipi. Zdaj smo ga vprašali, ali so bila tudi razočaranja zadnjih treh sezon eden od razlogov za menjavo. "Tudi to je malo pripomoglo. Res sem zelo hvaležen ekipi, veliko časa smo preživeli skupaj. Osvojili smo pet naslovov. Res sem jim hvaležen za vso podporo, a pride čas v karieri, ko potrebuješ spremembo za dodaten zagon, motivacijo. Mislim, da je to prišlo v tem trenutku moje kariere." Ne le nov motor, čakajo ga tudi novi ljudje, ki bodo skrbeli zanj. "Nekaj ljudi, ki me že poznajo, gre z mano. To je zelo dobro. Tudi oni komaj čakamo, da grejo zraven, a večina ekipe bo nova."