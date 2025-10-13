Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
18.45

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
MXGP motokros Maxime Renaux Jeffrey Herlings Tim Gajser Tim Gajser Jago Geerts Honda Yamaha

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 18.45

22 minut

Velike spremembe v svetovnem prvenstvu v motokrosu

Yamaha se je poslovila od Geertsa, res prihaja Gajser?

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jago Geerts Yamaha | Jago Geerts je bil štirikrat podprvak v MX2, v MXGP uspehov ni ponovil. | Foto Guliverimage

Jago Geerts je bil štirikrat podprvak v MX2, v MXGP uspehov ni ponovil.

Foto: Guliverimage

Dan, ko bo Tim Gajser razkril svojo novo ekipo, se zdi vse bliže. Če je to res Yamaha, bo zamenjal Belgijca Jaga Geertsa. Ta se od Yamahe poslavlja po osmih letih.

Tim Gajser pokal narodov Honda
Sportal Kako drzna napoved! "Naslednje leto po stopničke."

Maxime Renaux je dobil prvo dirko letošnje sezone, kar je bila edina zmage Yamahe. | Foto: Guliverimage Maxime Renaux je dobil prvo dirko letošnje sezone, kar je bila edina zmage Yamahe. Foto: Guliverimage V prihodnji sezoni prvenstva MXGP se obetajo številne kadrovske spremembe, a se karte le počasi razkrivajo. Yamahina tovarniška ekipa je zdaj objavila pričakovano vest, da s 25-letnim Yagom Geertsom ne bo podaljšala pogodbe. Ta ima 24 zmag v svetovnem prvenstvu, a vse v šibkejšem razredu MX2, kjer se mu je kar pet let izmikal naslov svetovnega prvaka. Leta 2019 je prvenstvo končal na tretjem mestu, nato štirikrat zapored na drugem. Zadnji dve leti je dirkal v elitnem razredu MXGP, a precej neuspešno. Lani je zaradi poškodbe izpustil večji del sezone, letos pa se je le sedemkrat uvrstil v prvo deseterico in prvenstvo zaključil na 12. mestu, torej tudi za Janom Pancarjem, ki nastopa z družinsko ekipo in brez tovarniškega motorja.

Tim Gajser naj bi nasledil Geertsa na Yamahi. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser naj bi nasledil Geertsa na Yamahi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Z Yamahino ekipo prvenstva MXGp ima še veljavno pogodbo Francoz Maxime Renaux, letos sedmi v skupnem seštevku, nejasna pa je usoda Nizozemca Calvina Vlaanderna, ki je bil šesti. Po vročih govoricah, ki so izbruhnile poleti, naj bi v modro ekipo pozimi prišel petkratni svetovni prvak Tim Gajser. Slovenskemu asu se izteka pogodba s Hondo, sam je priznal le, da bo zamenjal ekipo. Honda uradnega slovesa še ni obelodanila. Po nič manj vročih govoricah naj bi Gajserja pri Hondi zamenjal zmagovalec rekordnih 112 dirk Nizozemec Jeffrey Herlings, k Hondi pa naj bi prišel tudi Francoz Tom Vialle, ki se vrača iz ZDA. Herlingsa pa naj bi na tovarniškem motorju znamke KTM nasledil Italijan Andrea Adamo, lanski prvak v MX2. letošnji podprvak v MXGP Belgijec Lucas Coenen ostaja na oranžnem motorju.

Jan Pancar
Sportal Pancar in Peklaj na Prilipah potrdila reprezentančno formo
Brian Bogers
Sportal Nekdanji Gajserjev ekipni kolega končal kariero
Kay de Wolf
Sportal Vsaj še en resen tekmec za Gajserja in Pancarja
MXGP motokros Maxime Renaux Jeffrey Herlings Tim Gajser Tim Gajser Jago Geerts Honda Yamaha
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.