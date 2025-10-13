Dan, ko bo Tim Gajser razkril svojo novo ekipo, se zdi vse bliže. Če je to res Yamaha, bo zamenjal Belgijca Jaga Geertsa. Ta se od Yamahe poslavlja po osmih letih.

Maxime Renaux je dobil prvo dirko letošnje sezone, kar je bila edina zmage Yamahe. Foto: Guliverimage V prihodnji sezoni prvenstva MXGP se obetajo številne kadrovske spremembe, a se karte le počasi razkrivajo. Yamahina tovarniška ekipa je zdaj objavila pričakovano vest, da s 25-letnim Yagom Geertsom ne bo podaljšala pogodbe. Ta ima 24 zmag v svetovnem prvenstvu, a vse v šibkejšem razredu MX2, kjer se mu je kar pet let izmikal naslov svetovnega prvaka. Leta 2019 je prvenstvo končal na tretjem mestu, nato štirikrat zapored na drugem. Zadnji dve leti je dirkal v elitnem razredu MXGP, a precej neuspešno. Lani je zaradi poškodbe izpustil večji del sezone, letos pa se je le sedemkrat uvrstil v prvo deseterico in prvenstvo zaključil na 12. mestu, torej tudi za Janom Pancarjem, ki nastopa z družinsko ekipo in brez tovarniškega motorja.

Tim Gajser naj bi nasledil Geertsa na Yamahi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Z Yamahino ekipo prvenstva MXGp ima še veljavno pogodbo Francoz Maxime Renaux, letos sedmi v skupnem seštevku, nejasna pa je usoda Nizozemca Calvina Vlaanderna, ki je bil šesti. Po vročih govoricah, ki so izbruhnile poleti, naj bi v modro ekipo pozimi prišel petkratni svetovni prvak Tim Gajser. Slovenskemu asu se izteka pogodba s Hondo, sam je priznal le, da bo zamenjal ekipo. Honda uradnega slovesa še ni obelodanila. Po nič manj vročih govoricah naj bi Gajserja pri Hondi zamenjal zmagovalec rekordnih 112 dirk Nizozemec Jeffrey Herlings, k Hondi pa naj bi prišel tudi Francoz Tom Vialle, ki se vrača iz ZDA. Herlingsa pa naj bi na tovarniškem motorju znamke KTM nasledil Italijan Andrea Adamo, lanski prvak v MX2. letošnji podprvak v MXGP Belgijec Lucas Coenen ostaja na oranžnem motorju.