TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Brian Bogers pri 29 letih končal tekmovalno kariero

Brian Bogers je zadnji dve leti dirkal na Fanticovem motorju.

Brian Bogers je zadnji dve leti dirkal na Fanticovem motorju.

Foto: Guliverimage

Nizozemski motokrosist Brian Bogers, ki je bil dve leti ekipni kolega Tima Gajserja pri Hondi, je pri 29 letih sklenil tekmovalno kariero. V letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP je bil s Fanticovo tovarniško ekipo 13.

Brian Bogers je na tovarniški Hondi dirkal v sezonah 2018 in 2019, a ostal v senci Tima Gajserja. Ko je slovenski motokrosist leta 2019 postal svetovni prvak, je bil Nizozemec šele 13. Edino zmago v elitnem razredu svetovnega prvenstva je dosegel leta 2022, ko je dirkal z ekipo Standing Construct in na Husqvarninem motorju. Zadnji dve sezoni je bil voznik Fanticove tovarniške ekipe in ju je končal na 11. in 13. mestu. Pogosto so ga pestile poškodbe, tudi letos ni šlo brez njih. Na eni od dirk si je izpahnil ramo, a si jo takoj sam namestil nazaj.

"Čas je za slovo. Moja kariera motokrosista je prišla do konca. Kakšna pot! Kros motor sem vozil 25 let, od tega 10 let v MXGP. Hecno je, da začneš s tako zanimivim športom samo za zabavo, pa nato to postane tvoja služba," je v slovesu od tekmovanj na Instagramu zapisal 29-letni Bogers. "Vsak voznik sanja, da bo postal svetovni prvak. Meni to ni uspelo. Sem pa nekajkrat prišel na stopničke v MX2 in MXGP ter enkrat tudi zmagal. Da sem bil takrat v Belgiji prvi, pa čeprav je bila to edina zmaga, je nekaj res posebnega. To so lepi spomini. Hvala vsem za lepe trenutke."

Pri Fanticu se tako za sezono 2026 obeta kar nekaj sprememb, saj je nedavno slovo od ekipe in znamke motorja oznanil tudi Glenn Coldenhoff. Pet let starejši Nizozemec sicer konca kariere ni napovedal, a trenutno slabo kaže, da bo še dobil tovarniški motor ali večjo ekipo v svetovnem prvenstvu MXGP. Pa je letošnje prvenstvo končal na tretjem mestu. Fantic še ni oznanil svojih dirkačev za sezono 2026. Zanje je letos dirkal še Italijan Andrea Bonacorsi.

Še naprej tudi čakamo novice, na katerem motorju bodo naslednje leto dirkali Gajser, Jeffrey Herlings, Tom Vialle, Pauls Jonass, Calvin Vlaanderen, Mattia Guadagnini ...

