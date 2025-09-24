Letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP se je končalo s slavjem Romaina Febvra, še naprej pa ne vemo, za koga bosta naslednje leto dirkala najboljša motokrosista zadnjega desetletja Tim Gajser in Jeffrey Herlings. Brez motorja v svetovnem prvenstvu je očitno ostal tretji letos Glenn Coldenhoff. Tovarniško ekipo si želi Jan Pancar.

Novi svetovni prvak Romain Febvre ima pogodbo s Kawasakijem še za naslednje leto. Foto: Guliverimage V nedeljo se je v avstralskem Darwinu končalo letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu. Drugič je prvak elitnega razreda MXGP postal Romain Febvre (Kawasaki). Tim Gajser (Honda), ki je bil po uvodnih petih dirkah na dobri poti, da on osvoji lovoriko – zanj bi bila šesta –, je ob devetih izpuščenih dirkah končal na devetem mestu. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je v svoji drugi sezoni v MXGP osvojil končno 11. mesto, a bil najboljši zasebnik. Za nekaj najboljših motokrosistov sezona sicer še ni končana, saj bodo naslednji konec tedna dirkali še na pokalu narodov. Za Slovenijo ob Gajserju in Pancarju še Jaka Peklaj. Svoja pričakovanja bodo skupaj s selektorjem Sašo Kragljem predstavili ta četrtek. Lani so dosegli zgodovinski rezultat, sedmo mesto.

MXGP, končni vrsti red sezone (20/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 956 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 917

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 678

4. Ruben Fernandez (Honda) 620

5. Jeffrey Herlings (KTM) 608

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 582

...

9. Tim Gajser (Honda) 490

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 321

Samo za štiri se ve, za koga bodo dirkali naslednje leto

Po vročih govoricah naj bi Jeffrey Herlings prišel k Hondi. Foto: Guliverimage Očitno pa bomo šele po pokalu narodov dobili odgovore na vroča vprašanja o dirkaški zasedbi tovarniških ekip za naslednje leto. V prvenstvu trenutno nastopa sedem večjih znamk, za sezono 2026 pa imajo podpisane pogodbe samo štirje dirkači: Lucas Coenen za KTM, Romain Febvre za Kawasaki, Jeremy Sewer za Ducati in Maxime Renaux za Yamaho. V zadnjem obdobju se je sicer govorilo, da si Renaux želi drugam. Razlog bi bil lahko v tem, da naj bi k Yamahi prestopil Gajser. Vroče govorice o selitvi slovenskega šampiona so vzniknile pred dvema mesecema, takrat je petkratni svetovni prvak dejal: "Ne sprašujte me, ker ne smem povedati." Potem je vse potihnilo. Druga vroča govorica je bila, da ga bo pri Hondi zamenjal Jeffrey Herlings. Tako Gajser kot Herlings sicer že več kot deset let dirkata za Hondo oziroma KTM, tako bi bila menjava ekipe za oba zelo velika stvar. Ker bo 29-letni Slovenec na pokalu narodov še dirkal na Hondi in s Hondino ekipo, ni pričakovati, da bo odločitev o svoji prihodnosti oznanil pred tem tekmovanjem.

Jan Pancar si želi tovarniško ekipo, a slabo kaže. Foto: Daniel Novakovič/STA Čeprav je toliko neznank, pa to ne pomeni, da sedeži še niso zapolnjeni. V motokrosu je tako, da ob prestopih vsi molčijo, dokler se dirkaču pogodba ne izteče oziroma se sezona ne konča. "Nekaj pogovorov je bilo. Ničesar še ne vem točno. Je pa kar težko. Veliko je dobrih voznikov. Večina ekip je že zasedena," nam je nedavno dejal Pancar, ko smo ga vprašali, ali se njemu obeta selitev v eno od tovarniških ekip. Čeprav je letos res opozoril nase, bo očitno tudi naslednje leto ostal v MXGP z zasebno družinsko ekipo. Konkurenco za sedeže naj bi zaostrila še lanski prvak Jorge Prado in nekdanji prvak v MX2 Tom Vialle, ki se utegneta po ne najboljši avanturi v ZDA vrniti v svetovno prvenstvo.

Coldenhoff: Končaš na tretjem mestu, a nimaš službe za naslednje leto

Tretji letos Glenn Coldenhoff očitno ostaja brez sedeža v MXGP. Foto: Guliverimage Po koncu prvenstva MXGP sta za zdaj o svoji prihodnosti spregovorila le dva dirkača. Mattia Guadagnini je sporočil, da po enem letu zapušča Ducati. Bil je samo 17., torej tudi za Pancarjem. Iz Fanticove ekipe pa odhaja tretjeuvrščeni v prvenstvu Glenn Coldenhoff. Po novem naj bi ekipa JM Racing (letos je dirkala s Hondinimi motorji) postala Fanticova tovarniška ekipa, kar naj bi bil razlog za Coldenhoffov odhod. Štiriintridesetletnik je v MXGP odpeljal 252 dirk. "Mislim, da me naslednje leto ne bo v MXGP. Ne vem, kaj me čaka. Poskušam dobiti sedež za ameriško motokros prvenstvo, a za zdaj ni še nič gotovega. Upam, da bom imel kaj novic v roku dveh tednov. Ni lepo, da končaš prvenstvo na tretjem mestu, da imaš tako dobro sezono, a nimaš službe za naslednje leto. To je res noro. A je, kar je, in s tem moram živeti. Imel sem odlično sezono, mislim, da svojo najboljšo."