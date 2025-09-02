Slovenija bo na letošnjem pokalu narodov v motokrosu (MXON) nastopila v enaki postavi kot ob lanskem zgodovinskem sedmem mestu. Timu Gajserju in Janu Pancarju se bo v reprezentanci pridružil Jaka Peklaj, ki je na torkovi kvalifikacijski dirki najbolj prepričal selektorja Sašo Kraglja. Tekmovanja bo v ZDA 4. in 5. oktobra.

Dvoma o tem, kdo bosta prva dva voznika v slovenski reprezentanci za pokal narodov, ni bilo. V razredu MXGP bo dirkal Tim Gajser, v MXOpen Jan Pancar. Za tretje mesto v ekipi, torej za predstavnika v razredu MX2 (250-kubični motor), pa sta AMZS in selektor Sašo Kragelj organizirala skupni trening oz. kvalifikacijsko dirko na hrvaški progi Karasov brijeg. Tam so ta torek dirkali Jaka Peklaj, Lukas Osek in Luka Milec. Kraglja je najbolj prepričal mladi Peklaj, ki je letos odpeljal tudi štiri dirke svetovnega prvenstva MX2.

Slovenska ekipa na lanskem pokalu narodov Foto: Jure Gregorčič/AMZS Že 78. pokal narodov, imenujejo ga tudi olimpijada motokrosa, bo prvi oktobrski konec tedna potekal na progi Ironman v Crawfordsvillu v ameriški zvezni državi Indiana. Slovenija ponavadi na pokalih narodov, ko ti potekajo v ZDA, zaradi previsokih stroškov ne nastopa. Po lanskem zgodovinskem dosežku, sedmem mestu, se je letos AMZS odločila, da na tekmovanje vendarle potujejo.

Pred pokalom narodov, ki pomeni tudi konec motokrosistične sezone, so na sporedu še zadnje tri dirke svetovnega prvenstva. V razredih MXGP in MX2 bodo v naslednjih treh koncih tedna dirkali v Turčiji, na Kitajskem in v Avstraliji. Na dirke odhajata Gajser in Pancar.

Slovenija lahko ponovi lanski zgodovinski dosežek

Slovenija se znova lahko spogleduje s prvo deseterico. Favorit je Avstralija, ki brani naslov prvaka. Znova bosta zanjo dirkala brata Jett in Hunter Lawrance. Lani je Jetta v finalni vožnji Gajser premagal. Štirim velesilam motokrosa, ki vselej sodijo v najožji krog favoritov, letos manjka po en vrhunski voznik: Nizozemski Jeffrey Herlings, Franciji Tom Vialle, Španiji Jorge Prado in Belgiji Jago Geerts. Za Italijo bo dirkal že nekaj let upokojeni Antonio Cairoli.

Trenutno znane najmočnejše ekipe za 78. pokal narodov:



Avstralija: Jett Lawrance (MXGP), Kyle Webster (MX2), Hunter Lawrance (MXOpen)

ZDA: Chase Sexton (MXGP), Haiden Deegan (MX2), Eli Tomac (MXOpen)

Nizozemska: Glenn Coldenhoff (MXGP9), Kay de Wolf (MX2), Calvin Vlaanderen (MXOpen)

Španija: Ruben Fernandez (MXGP), Guillen Fares (MX2), Francisco Garcia (MXOpen)

Francija: Romain Febvre (MXGP), Mathis Valin (MX2), Maxime Renaux (MXOpen)

Nemčija: Ken Roczen (MXGP9), Simon Längenfelder (MX2), Max Spies (MXOpen)

Slovenija: Tim Gajser (MXGP), Jaka Peklaj (MX2), Jan Pancar (MXOpen)

Italija: Andronio Cairoli (MXGP), Andrea Adamo (MX2), Andrea Bonacorsi (MXOPen)

Švica: Jeremy Seewer (MXGP), Nico Greutmann (MX2), Valentin GUillod (MXOpen)

Latvija: Karlis Reisulis (MXGP), Janis Reisulis (MX2), Pauls Jonass (MXOpen)

Belgija: Lucas Coenen (MXGP), Sacha Coenen (MX2), Liam Everts (MXOpen)