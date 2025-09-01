Tim Gajser oboževalcem razkazal svoje domovanje in vozni park #video

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je na svojem profilu na YouTubu odprl vrata svojega novega doma in oboževalcem razkazal njegovo notranjost in okolico. V nepremičnino se je Gajser vselil lani, gradnja prestižnega doma pa se je končala v začetku letošnjega leta. V njej najdemo garažo za jeklene konjičke, bazen, telovadnico, posebno sobo, ki jo je posvetil svojemu psičku Tigu, ter bazen in celo dvigalo.

Motokrosist Tim Gajser je svojo predstavitev doma objavil na svojem uradnem profilu na YouTubu in oboževalcem ponudil vpogled v prestižno domovanje. Kot je v videoposnetku povedal najuspešnejši slovenski motokrosist, si je od malega želel velike dnevne sobe, iz katere bi imel pogled na teraso. "Zelo sva srečna, da nama je uspelo najti ta objekt in parcelo, na kateri sva lahko zgradila svojo sanjsko hišo," je povedal Gajser.

V Gajserejevem novem domu tako lahko najdemo garažo za prestižne jeklene konjičke, telovadnico, garažo s prestižnimi vozili in tudi sobo za njegovega psa Tiga. Poleg treh spalnic za goste, ki so vse opremljene s kopalnicami, pa je Gajser razkazal tudi glavno spalnico, v kateri je tudi zanimiva omara (walk-in closet), ki si jo Tim deli z zaročenko Špelo Motaln.

V garaži pokazal vozili, o katerih je sanjal že kot otrok

Gajser ima v svojem domovanju tudi dvigalo ter svoj muzej oziroma sobo za trofeje, v kateri hrani vse svoje pokale in nagrade, med njim pa se znajdejo tudi čelade in motorji (s katerimi je osvojil naslove). "Tukaj imam več kot sto pokalov, ker tukaj shranjujem samo nagrade s svetovnih prvenstev," je še povedal.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Gajser ima v svojem domu tudi telovadnico oziroma fitnes, v katerem dnevno preživi okoli tri ure. V garaži pa se skrivajo tudi njegovi prestižni jekleni konjički. Kot je povedal, je svoj sanjski avtomobil Audi RS ABT, ki ima pod pokrovom več kot 800 konjev, kupil leta 2021, nanj pa je dodal tudi Akrapovičev izpušni sistem s svojim logotipom. Ferrari Pisto 488 pa je, kot je povedal v videu, kupil lani in je avtomobil, o katerem je sanjal že kot otrok. Poleg dveh prestižnežev pa ima Gajser v garaži seveda tudi motokros motor. 28-letni uspešni športnik je povedal, da ima še več vozil, ki pa niso parkirana v garaži (med njimi porsche).

Nepremičnina ima tudi bazen, veliko savno in športno igrišče

Ob koncu je Gajser razkazal tudi zunanji del domovanja, kjer so bazen in velika veranda ter zunanja kuhinja. Nepremičnina premore tudi zasebni spa (savno in jacuzzi) ter celo manjše igrišče, na katerem lahko s prijatelji igra košarko ali nogomet.

Na koncu videoposnetka, ki si ga je v dveh dneh ogledalo skoraj 200 tisoč ljudi, je Gajser razkazal tudi Tiga Land, ogromno posestvo, na katerem je Ptujčan zgradil svoje dirkališče in kjer, kot je povedal, preživi ogromno časa. "To parcelo sem kupil pred nekaj leti. Veliko časa preživimo tukaj, spreminjamo progo, obnavljamo hišo, urejamo zalivalni sistem ... Veliko ur dela, ampak sem zelo ponosen, da imam svojo dirkalno stezo," je še povedal Gajser in dodal, da v hiši ob progi živi njegov mehanik Roberto, v njej pa je tudi vrhunsko opremljena mehanična delavnica.

