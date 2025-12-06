Nizozemski motokrosist Glenn Coldenhoff, ki je v letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP na Fanticovem motorju končal na tretjem mestu, bo pri 34 letih kariero nadaljeval v brazilskem državnem prvenstvu. Vrača se na Yamahin motor.

Na katerem motorju bosta kariero nadaljevala Tim Gajser in Jeffrey Herlings v MXGP bo uradno šele januarja. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Glenn Coldenhoff (Fantic) je zmagovalec petih dirk v svetovnem prvenstvu MXGP, za njim pa je najuspešnejša sezona, 15. v svetovnem prvenstvu. Končal je samo za prvakom Romainom Febvrom (Kawasaki) in podprvakom Lucasom Coenenom (KTM). Res je sicer, da sta del sezone izpustila najuspešnejša motokrosista zadnjih let Jeffrey Herlings (KTM) in Tim Gajser (Honda).

Coldenhoff je takoj po sezoni oznanil, da je ostal brez sedeža v svetovnem prvenstvu. Fantic je zamenjal ekipo, s katero bo sodeloval in k ekipi JM Racing Nizozemec niti ni želel. Na Fanticu bosta tako zdaj vozila Alberto Forato in Brent van Doninck. Druge možnosti na tovarniških motorjih Coldenhoff ni imel. A pri 34 letih kariere še ni želel končati.

V sezoni 2026 bo dirkal v brazilskem prvenstvu, kar se morda zdi na prvi pogled nenavadna odločitev, a pravzaprav niti ni. Vozil bo na Yamahinem motorju, s katerim je v preteklosti že dirkal. Brazilsko prvenstvo ni slabo, predvsem pa se v njem da zaslužiti. Za razliko od svetovnega prvenstva so tam za rezultate tudi nagrajeni. V Braziliji je denimo tekmovalno kariero končal tudi Slovenec Roman Jelen.