Že 11 let zapored najboljši slovenski motošportnik Tim Gajser je novemu predsedniku AMZS Marku Belšaku sporočil veliko in še neizpolnjeno željo – dirko svetovnega prvenstva MXGP v Sloveniji. "Mislim, da si lahko samo predstavljamo, kakšen dogodek bi bil to, koliko ljudi bi prišlo." Belšak pravi, da se aktivnosti za ta projekt še dogajajo, podrobnosti pa še ne pozna. "Če se bo kaj takega izvedlo, bom jaz prvi, ki bo tam navijal."

Osvojil je pet svetovnih lovorik, a domače dirke svetovnega prvenstva (še) ni dočakal. Tim Gajser. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Motokros in motokrosisti v Sloveniji sodijo pod okrilje AMZS. Ta je pred dnevi menjala predsednika. Novi je postal Marko Belšak. Na prireditvi za motošportnike ob koncu leta ga je spoznal tudi že 11 let najboljši slovenski motošportnik Tim Gajser. "Prvič sva se videla. Sem pozitivno presenečen. Je prav tako Štajerec in pozitiven človek. Motokros in motošport na splošno ima pri nas še ogromno rezerv, še lahko delajo na veliko stvareh. Da bi se še bolj prisluhnilo, pomagalo mladim športnikom, ki prihajajo, ki vemo, da so prihodnost naših športov," je zvezo pozval 29-letnik, ki je s svojimi zmagami in petimi naslovi svetovnega prvaka za popularizacijo motokrosa v Sloveniji naredil največ. Zaradi njega so štartne rampe v najmlajših kategorijah v Sloveniji zadnjih deset let precej bolj polne, kot so bile pred tem.

Vemo pa, da ima Gajser še eno veliko željo, ki je povezana s krovno organizacijo. "Moja želja, pa tudi želja Jana in Jake, ki vozimo svetovno prvenstvo, je, da dirko svetovnega prvenstva pripeljejo v Slovenijo. Mislim, da si lahko samo predstavljamo, kakšen dogodek bi bil to, koliko ljudi bi prišlo. Pa ne samo v motokrosu, tudi v kakšnem drugem motošportu. Poskusimo organizirati čim več dirk, da se mlajšim še bolj odprejo vrata in da bo motošport še bolj prepoznaven, saj bo potem tudi več zanimanja pokroviteljev."

Marko Belšak: Bomo delali za to. Vsekakor.

Marko Belšak Foto: AMZS Ko je AMZS vodil Andrej Brglez (od novembra 2021 do decembra 2023), se je za projekt VN Slovenije v MXGP resno delalo. Iskali so primerno lokacijo in finančna sredstva, promotor prvenstva MXGP pa je imel takrat na koledarju rezervirano mesto za dirko v Sloveniji. A se je zataknilo že pri lokaciji. Odkar je Brglez odstopil, se o tej temi ne govori veliko. Na nedavni prireditvi Motošportnik leta smo tako novega predsednika vprašali, kakšno je njegovo stališče. "Če se bo kaj takega izvedlo, bom jaz prvi, ki bo tam navijal," je odločno zatrdil Belšak, ki prihaja s Ptuja. "Ne smemo vezati teh velikih dogodkov zgolj na čas, ko imamo najboljšega. Moramo gledati dolgoročno. Bil sem obveščen, da se je dogajalo in tudi zdaj potekajo aktivnosti." Več o tem, kakšne aktivnosti se dogajajo, v času našega pogovora še ni vedel, saj je le nekaj dni prej prevzel položaj. "Bomo delali za to. Vsekakor."

Poleg lokacije – iskali so namreč prostor za novo progo, ki bi tam ostala stalna in ne le za čas dirke – je seveda izziv tudi denar. Ker motokros ni olimpijski šport, v Sloveniji država težje finančno pomaga. Na Hrvaškem na to ne gledajo na tak način, brez težav so organizirali dirko svetovno prvenstvo v reliju (WRC) in so vloženo dobili povrnjeno 20-kratno.

"Motošport je treba podpreti"

Na sam motošport se Belšak sicer ne spozna najbolje. Seveda, AMZS je precej širša organizacija, tako da ga čaka delo na številnih področjih. "Področji, ki jih najbolj poznam, sta članstvo in varna mobilnost, imam tudi licenco za vadbo varne vožnje. Ampak motošport je del AMZS, je del našega ponosa, tako da ni dvoma, ali bi podpirali motošport ali ne. Motošport je treba podpreti, o tem sploh ni debate," je še dejal novi predsednik.