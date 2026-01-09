Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Testiranja na Sardiniji

Dočakali smo: Tim Gajser prvič dirkal z Yamaho #video

Tim Gajser | Tim Gajser je prvega januarja tudi uradno postal novi član tovarniške Yamahine ekipe. | Foto Instagram Tim Gajser

Tim Gajser je prvega januarja tudi uradno postal novi član tovarniške Yamahine ekipe.

Foto: Instagram Tim Gajser

Slaba dva meseca pred uvodno dirko svetovnega prvenstva MXGP je Tim Gajser na Sardiniji začel s treningom na svojem novem motorju, Yamahi YZ450FM.

