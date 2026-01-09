Slaba dva meseca pred uvodno dirko svetovnega prvenstva MXGP je Tim Gajser na Sardiniji začel s treningom na svojem novem motorju, Yamahi YZ450FM.

Dočakali smo dan, ko je petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (Yamaha) prvič sedel na svoj nov motor. Po 12 letih dirkanja s Hondo zdaj 29-letnik kariero nadaljuje na drugi japonski znamki motorjev, Yamahi. S prvim januarjem je postal član njihove tovarniške ekipe v prvenstvu MXGP.

Medtem ko je Jeffrey Herlings (Honda) na nekdanjem Timovem motorju opravil še šest dni treninga, je Gajser v zadnjih dneh počasi razkrival svoje nove barve: najprej čelado, nato motor v tovarni, pa novo kolo za trening. Zdaj pa je Yamahina ekipa objavila prvo fotografijo in nato še prvi video s prvega dne testiranja na Sardiniji. Na Timove vtise pa bomo morali še počakati.

Tukaj so prvi posnetki Gajserja na Yamahi:

Jan Pancar z novim pokroviteljem

Medtem drugi Slovenec v elitnem razredu svetovnega motokrosa MXGP Jan Pancar ostaja na družinski ekipi in motorju znamke KTM. Dolenjec je predstavil novega pokrovitelja, kar mu bo dirkanje na najvišji ravni zagotovo olajšalo.

Sezona 2026 se bo začela prvi marčevski konec tedna v Argentini.