Tim Gajser pokazal novo ljubezen

Pa se je le zgodilo. Medtem ko naslednik Tima Gajserja pri Hondi Jeffrey Herlings že en teden trenira na novem motorju, je 29-letni slovenski šampion danes dočakal "svojo novo ljubezen", kot je zapisal na družbenih omrežjih, 450-kubično Yamaho YZ450FM. Zdaj bo lahko stoodstotno začel nov projekt.

Petkratni svetovni motokrosistični prvak Tim Gajser je z novim letom postal dirkač tovarniške ekipe Monster Energy Yamaha Factory MXGP. Po 12 letih je tako zapustil tovarniško Hondo in se podal novim izzivom naproti.

Pred dnevi se je že predstavil v novih barvah, zdaj pa je, le dva meseca pred prvo dirko sezone 2026, pozdravil še "novo ljubezen", motor YZ450FM, ki ga bo zdaj lahko dodobra stestiral.

