Ilka Štuhec bi bila rada kot športni avtomobil

Alpske smučarke v hitrih disciplinah to soboto ob 11.30 tekmujejo na šele tretjem smuku sezone. Na prvih treh smo videli tri različne zmagovalke (Lindsey Vonn, Emmo Aichner in Cornelio Hütter), edina Slovenka Ilka Štuhec pa je iz tekme v tekmo dosegla boljšo uvrstitev, nazadnje je bila v Val d'Iseru na četrtem mestu. V Zauchenseeju ima številko 14.

Ilka Štuhec je s četrtim mestom v Val d'Iseru dosegla najboljšo uvrstitev po marcu 2024, ko je bila na smuku v Saalbachu druga. Dvig forme je izkušena Mariborčanka v Franciji potrdila s sedmim mestom na superveleslalomu. Ta konec tedna jo smuk in superveleslalom čakata v avstrijskem Zauchenseeju, kjer v preteklih dneh niso imeli najboljših pogojev za trening. Petkov je zaradi sneženja odpadel, četrtkov pa je bil skrajšan. Štuhec je bila na njem 14.

V Zauchenseeju so smučarke nazadnje tekmovale pred dvema letoma, ko je bila Ilka Štuhec na smuku 12. Na tej progi ima sicer na smuku že eno peto in eno sedmo mesto. Foto: Guliverimage Čeprav v Zauchenseeju do zdaj še ni stala na stopničkah, ji je proga všeč. "Je zelo raznolika, od pravzaprav vrhunskega štarta s kar dobrimi pospeški športnega avtomobila in visokimi hitrostmi do šikane pred zelo strmo prelomnico. Potem sledijo dolga ravnina, dva velika skoka in ovinki v gozdu, kjer praktično skoraj ne bi bilo treba postavljati proge, ker tako ali tako samo sledi terenu."

Po treh od predvidenih devetih smukov v svetovnem pokalu 2025/26 je z 240 točkami vodilna 41-letna Američanka Lindsey Vonn. V St. Moritzu je zmagala in bila druga, v Val d'Iseru pa je osvojila tretje mesto. Na drugem mestu je zmagovalka druge tekme v St. Moritzu Nemka Emma Aichner (171 točk). Ona je ena redkih, ki nastopajo v vseh disciplinah. S 155 točkami je tretja Avstrijka Cornelia Hütter, ki je pred prazniki dobila smuk v Val d'Iseru.