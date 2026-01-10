Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
10. 1. 2026,
8.00

Osveženo pred

13 ur, 44 minut

Thermometer Blue 0,01

Sobota, 10. 1. 2026, 8.00

13 ur, 44 minut

Alpsko smučanje, Zauchensee, smuk (ž)

Ilka Štuhec bi bila rada kot športni avtomobil

Avtor:
M. P.

Ilka Štuhec SuperG Val'd Isere | Ilka Štuhec je pred prazniki na smuku v Franciji osvojila četrto mesto. | Foto Reuters

Ilka Štuhec je pred prazniki na smuku v Franciji osvojila četrto mesto.

Foto: Reuters

Alpske smučarke v hitrih disciplinah to soboto ob 11.30 tekmujejo na šele tretjem smuku sezone. Na prvih treh smo videli tri različne zmagovalke (Lindsey Vonn, Emmo Aichner in Cornelio Hütter), edina Slovenka Ilka Štuhec pa je iz tekme v tekmo dosegla boljšo uvrstitev, nazadnje je bila v Val d'Iseru na četrtem mestu. V Zauchenseeju ima številko 14.

Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec z novo vzbujenimi občutki meri visoko

Ilka Štuhec je s četrtim mestom v Val d'Iseru dosegla najboljšo uvrstitev po marcu 2024, ko je bila na smuku v Saalbachu druga. Dvig forme je izkušena Mariborčanka v Franciji potrdila s sedmim mestom na superveleslalomu. Ta konec tedna jo smuk in superveleslalom čakata v avstrijskem Zauchenseeju, kjer v preteklih dneh niso imeli najboljših pogojev za trening. Petkov je zaradi sneženja odpadel, četrtkov pa je bil skrajšan. Štuhec je bila na njem 14.

V Zauchenseeju so smučarke nazadnje tekmovale pred dvema letoma, ko je bila Ilka Štuhec na smuku 12. Na tej progi ima sicer na smuku že eno peto in eno sedmo mesto. | Foto: Guliverimage V Zauchenseeju so smučarke nazadnje tekmovale pred dvema letoma, ko je bila Ilka Štuhec na smuku 12. Na tej progi ima sicer na smuku že eno peto in eno sedmo mesto. Foto: Guliverimage Čeprav v Zauchenseeju do zdaj še ni stala na stopničkah, ji je proga všeč. "Je zelo raznolika, od pravzaprav vrhunskega štarta s kar dobrimi pospeški športnega avtomobila in visokimi hitrostmi do šikane pred zelo strmo prelomnico. Potem sledijo dolga ravnina, dva velika skoka in ovinki v gozdu, kjer praktično skoraj ne bi bilo treba postavljati proge, ker tako ali tako samo sledi terenu."

Po treh od predvidenih devetih smukov v svetovnem pokalu 2025/26 je z 240 točkami vodilna 41-letna Američanka Lindsey Vonn. V St. Moritzu je zmagala in bila druga, v Val d'Iseru pa je osvojila tretje mesto. Na drugem mestu je zmagovalka druge tekme v St. Moritzu Nemka Emma Aichner (171 točk). Ona je ena redkih, ki nastopajo v vseh disciplinah. S 155 točkami je tretja Avstrijka Cornelia Hütter, ki je pred prazniki dobila smuk v Val d'Iseru.

Adelboden Žan Kranjec 2020
Sportal Kranjec si je spočil glavo in naredil spremembo na čevlju
Alpsko smučanje, Zauchensee, smuk (ž), štartna lista:

1. Corinne Suter (Švi)
2. Jasmine Flury (Švi)
3. Romane Miradoli (Fra)
4. Kajsa Vickhof Lie (Nor)
5. Ariane Rädler (Avt)
6. Lindsey Vonn (ZDA)
7. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)
8. Mirjam Puchner (Avt)
9. Ester Ledecka (Češ)
10. Laura Pirovano (Ita)
11. Emma Aichner (Nem)
12. Cornelia Hütter (Avt)
13. Breezy Johnson (ZDA)
14. Ilka Štuhec (Slo)
15. Sofia Goggia (Ita)
Ilka Štuhec
Sportal Zaradi snega in slabe vremenske napovedi Ilka Štuhec in ostala brez drugega treninga smuka
Ilka Štuhec
Sportal Super obeti v olimpijski sezoni: po smuku Ilka Štuhec izvrstna tudi v superveleslalomu
Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec le štiri stotinke za Lindsey Vonn in stopničkami: "Malce je grenkega priokusa"
Ilka Štuhec Ilka Štuhec Emma Aicher Cornelia Hütter Lindsey Vonn smuk alpsko smučanje
Ne spreglejte
