Veleslalomisti začenjajo drugo polovico tekmovalne zime, ki prinaša štiri tekme svetovnega pokala in olimpijsko tekmo. Ta konec tedna so v švicarskem Adelbodnu, kjer se v soboto ob 10.30 začne prva vožnja klasičnega veleslaloma na progi Chuenisbärgli. Še v petek zjutraj je bila okolica smučišča zelena, popoldne pa je Adelboden zajelo močno sneenje. Edini Slovenec na tekmi Žan Kranjec želi precej več, kot je dosegel v prvem delu zime. Štartne številke sicer 33-letnik nima več najboljše, na progo bo šel kot 11.

Za Žanom Kranjcem ni najboljši prvi del tekmovalne zime, vendarle gre za tekmovalca, ki se že skoraj desetletje uvršča med deseterico najboljših veleslalomistov. Pred tremi leti je osvojil bron za končno tretje mesto v seštevku te discipline, po prvih petih veleslalomih te sezone pa je na 12. mestu. Ima le dve uvrstitvi v prvo deseterico, v Söldnu je bil deveti in v Copper Mountainu šesti. Nato so sledila 24. mesto v Beaver Creeku, 20. v Val d'Iseru in 12. na eni njegovih najljubših strmin na Gran Risi v Alti Badii.

V Adelbodnu je pred šestimi leti zmagal

Žan Kranjec je v Adelbodnu dosegel svojo drugo zmago v svetovnem pokalu. Od tega mineva že šest let. To soboto Kranjec tekmuje na sloviti progi Chuenisbärgli, kjer je dosegel eno od dveh zmag v svetovnem pokalu. Skupaj ima smučar iz Bukovice pri Vodicah 15 uvrstitev na stopničke, na najvišji je bil v Saalbachu decembra 2018 in v Adelbodnu januarja 2020. "Po božiču smo dva dni trenirali v Kranjski Gori, nato sem imel teden premora in sem doma naredil nekaj kondicijskih treningov. Bil sem z družino in prijatelji, da sem si malo spočil glavo. Zdaj smo imeli še štiri dni treninga v Kranjski Gori. Od Alte Badie sem skušal nekatere stvari spremeniti. Upam, da sem naredil nekaj korakov naprej in da bo šla moja krivulja navzgor," je pred odhodom v Švico sporočil 33-letnik. Nekaj manjših sprememb je naredil na smučarskem čevlju, a naj bi mu te izdatno pomagale, pravi.

Veleslalomska sezona je zelo zanimiva, saj prva dva v seštevku loči le pet točk. Vodi Avstrijec Stefan Brennsteiner, ki je sicer dobil samo tekmo v Copper Mountainu, a na preostalih ni bil slabši kot peti. Na drugem mestu je branilec malega kristalnega globusa, Švicar Marco Odermatt, ki ima dve zmagi, a tudi en odstop. V igro za mali kristal se je z zmago na prejšnji tekmi v Alti Badii vključil Avstrijec Marco Schwarz, ki za rojakom zaostaja 53 točk.