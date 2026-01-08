Pred 31 leti je imela Slovenija na domači ženski veleslalomski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Mariboru tri tekmovalke v prvi peterici, letos je edini dve točki na dveh tekmah v Kranjski Gori osvojila Ana Bucik Jogan. Medtem ko se čudimo dosežkom vražjih Slovenk iz sredine 90. let, pogledujemo proti slovenski smučarski prihodnosti. Caterina Sinigoi je bila na nedeljskem slalomu 34., a tako ona kot preostale članice B-ekipe se morajo kaliti predvsem na tekmah evropskega pokala. Tako poudarja odgovorni trener A-ekipe Aleš Valenti. "Na tekmah najvišje ravni še konkurenčne drugim tekmovalkam, zato bo njihova pot še dolga."

Ana Bucik Jogan je na sobotnem veleslalomu osvojila 29. mesto. Foto: Reuters Pretekli konec tedna v Kranjski Gori je bil veliko razočaranje za slovensko žensko alpsko smučanje – dve tekmi, dve točki. Razlog je vsaj delno objektiven: najboljši smučarki v tehničnih disciplinah, Andreja Slokar in Neja Dvornik, sta zaradi težjih poškodb sezono predčasno končali. Tako je edini točki, za 29. mesto na veleslalomu, osvojila Ana Bucik Jogan, ki pa po sezoni pri 32 letih končuje tekmovalno kariero. Samo dvakrat v zadnjih 30 letih so Slovenke na domači tekmi osvojile manj točk, nobene v letih 2015 in 2006. "Želje so bile višje, ampak to je šport, to je smučanje, kdaj dobiš, kdaj izgubiš. Žal nam tokrat ni uspelo vse po načrtih, ampak vseeno lahko gremo z dvignjeno glavo trenirat naprej, da bomo izboljšali pomanjkljivosti, ki jih imamo, zato da bomo na naslednji tekmi boljši," je dejal odgovorni trener slovenske ženske ekipe za svetovni pokal v tehničnih disciplinah Aleš Valenti.

Na Zlati lisici pred 31 leti kar 358 slovenskih točk!

Špela Pretnar na zlati lisici leta 1995. Foto: Guliverimage Vreni Schneider, je bila Katja Koren druga, Urška Hrovat četrta, Špela Pretnar pa deveta. Na veleslalomu smo imeli tri tekmovalke v prvi peterici: Pretnar je bila druga, Hrovat četrta in Mojca Suhadolc peta. Točke je za 11. mesto osvojila še Koren. Ta je zrasla v ASK Branik, ki je po desetletjih uspehov zdaj po izgubi Zlate lisice žalostno zamrl. O tem je pred dnevi Sredi 90. let 20. stoletja je bilo slovensko žensko alpsko smučanje na vrhuncu. Na Zlati lisici v Mariboru leta 1995 so vražje Slovenke, kot smo jim takrat rekli, osvojile kar 358 točk. Danes se tem številkam in rezultatom lahko samo čudimo. Na slalomu, na katerem je zmagala legendarna, je biladruga,četrta,pa deveta. Na veleslalomu smo imeli tri tekmovalke v prvi peterici: Pretnar je bila druga, Hrovat četrta inpeta. Točke je za 11. mesto osvojila še Koren. Ta je zrasla v ASK Branik, ki je po desetletjih uspehov zdaj po izgubi Zlate lisice žalostno zamrl. O tem je pred dnevi za Sportalovo rubriko Druga kariera spregovoril dolgoletni trener Dušan Jaunik

V tehničnih disciplinah je Slovenija v zadnjih letih izgubila kar nekaj smučarjev, ko so se ti odločili za predčasen konec kariere. Pri dekletih sta bili to Meta Hrovat in Tina Robnik, pri fantih pa Štefan Hadalin in Tijan Marovt. Pred to sezono je bila največja ekipa moška v hitrih disciplinah, a sta po poškodbah Roka Ažnoha in Nejca Naraločnika ostala sama Miha Hrobat in Martin Čater. V veleslalomu imamo enega samega tekmovalca, Žana Kranjca. Največja luknja pa bo zazevala v ženskih hitrih disciplinah. Če po tej sezoni Ilka Štuhec res konča kariero, ne bomo imeli nobene tekmovalke več.

Nika Tomšič je na nedeljskem slalomu odstopila. Foto: Aleš Fevžer Tako je ob smukačih trenerja Aleša Brezavščka ženska ekipa za tehnične discipline kratko- in srednjeročno tista, na katero polagamo največ upov. Slokar in Dvornik sta odločeni, da se že naslednjo zimo vrneta še močnejši. Izkušena 31-letna Lila Lapanja pod slovensko zastavo točk še ni osvojila. Za njimi prihaja več mlajših smučark, ki pa po besedah Aleša Valentija potrebujejo čas za napredovanje prek tekem evropskega pokala. 22-letna Caterina Sinigoi na petih tekmah v svetovnem pokalu še ni osvojila točke. Enako leto starejša Anja Oplotnik, ki je v nedeljo osmič tekmovala na slalomu na najvišji ravni. Pri 25 letih ima 19 nastopov v svetovnem pokalu Nika Tomšič, a tudi ona ostaja še brez točk.

V moški ekipi za evropski pokal sta 19-letni Miha Oserban in 23-letni Aleš Gartner, oba s po tremi nastopi v svetovnem pokalu, a še brez točke. Oserban na tekmah evropskega pokala to zimo še ni prišel med 30, Gartnerju je to uspelo na superveleslalomu v Santa Caterini, kjer je bil 15.

Sinigoi: Sem še mlada, tako da nabiram izkušnje

Caterina Sinigoi Foto: Filip Barbalić Edina svetla točka konca tedna v Kranjski Gori je bil nedeljski slalomski nastop zamejke Sinigoi, ki od lanske zime nastopa za Slovenijo. Dosegla je 34. čas prve vožnje. Bila je najbližje doslej prvim točkam. "Super super, pozitivna priložnost. Recimo, da sem še mlada, tako da nabiram izkušnje," nam je povedala smučarka iz Nabrežine. Nastopila je tudi na sobotnem veleslalomu. Ob odsotnosti Slokar in Dvornik imajo mlajša dekleta letos izvrstno priložnost, da se učijo na tekmah svetovnega pokala. Slovenija za zdaj še ima kvoto štirih smučark v tehničnih disciplinah.

Valenti: Evropski pokal je stopnica, kjer se naučiš največ

Aleš Valenti pravi, da mlajše tekmovalke čaka še dolga pot. Foto: Aleš Fevžer "Mlajšim moramo dati priložnost, ker jih še usposabljamo. Na tekmah najvišje ravni še niso na ravni, da bi lahko bile konkurenčne drugim tekmovalkam, zato bo njihova pot še dolga. Vemo, katerim stvarem se moramo še posvečati, da bodo tudi mlajše tekmovalke vedno boljše," je poudaril trener A-ekipe Valenti. Sinigoi, Oplotnik, Tomšič, Lapanja in 18-letna Taja Prešern so sicer članice slovenske ekipe za evropski pokal. Odgovorni trener te ekipe je Aleš Sever, ki že vrsto let dela s Sinigoi.

Caterina Sinigoi za Slovenijo nastopa od lanske zime. Foto: Filip Barbalić "Dekleta se morajo usposabljati skozi evropski pokal. Evropski pokal je stopnica, kjer se naučiš največ. Tekme so zelo težke, štartne številke imajo še malo slabše. Skozi ta evropski pokal se je enostavno treba prebiti. Rasteš, si vedno boljši in na tak način se usposabljaš, da si potem na svetovnem pokalu vedno boljši," je pot mlajših deklet opisal Valenti. Z izjemo enega 25. mesta Lapanje se Slovenke na tekmah evropskega pokala to zimo še niso prebile v prvo trideseterico. Sinigoi pojasnjuje: "Evropski pokali so kar zahtevni, saj je na štartu ogromno tekmovalk. Še vedno imam visoko številko. Na zadnji tekmi sem v nekaterih odsekih pokazala res dobro in hitro smučanje, a je bilo nato preveč napak. Na naslednjih tekmah brez napak in hitro!"