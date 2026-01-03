"Sem kar malo jezna. Želela sem si več," je po veleslalomski tekmi v Kranjski Gori povedala Ana Bucik Jogan, ki ga je končala na 29. mestu. Še boljšega nastopa je zmožna na nedeljskem slalomu. To zimo je sicer samo enkrat vožnjo s treninga pokazala tudi na tekmi. "Smučam precej boljše, kot kažejo rezultati. Ampak me na tekmi malo drži nazaj, da se ne uspem stoodstotno sprostiti, smučati na meji." Na nedeljskem slalomu, zanjo zadnjem domačem, saj po sezoni končuje kariero, še ne bo čas za čustva, pravi.

Veleslalom je dobila Camille Rast. Foto: Aleš Fevžer Na sobotni tekmi v Kranjski Gori je svojo prvo veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu dosegla Švicarka Camille Rast. Dvakrat prej je že dobila slalom. Vodila je že po prvi vožnji, na zahtevni podkorenski strmini je v finalu ubranila prednost. Pod Vitrancem je ta konec tedna sicer v središču pozornosti Ana Bucik Jogan, ki še zadnjič tekmuje na domači tekmi svetovnega pokala. V petek je namreč razkrila, da bo po tej sezoni končala kariero. Z veleslalomskim rezultatom ni bila zadovoljna, po 27. mestu v prvi vožnji je končala kot 29. "V prvem teku je bila kar zahtevna postavitev. Imela sem nekaj težav. V drugo sem sicer smučala dobro, ampak naredila nekaj napak, ki so me stale preveč časa. In na tako tekoči progi si tega ne bi smela privoščiti, tako da sem kar malo jezna. Želela sem si več. Upam, da se bom iz tega nekaj naučila in bom na slalomu pokazala boljši vožnji." Takoj po finalu sta vožnji analizirala s trenerjem Alešem Valentijem. "Zaradi postavitve se Ana ni prav znašla, ni ustvarila pravega tempa, prave dinamike. Druga vožnja je bila bolj dinamična, a se ji je pripetilo preveč napak."

"Smučam precej boljše, kot kažejo rezultati"

Ana Bucik Jogan je bila na veleslalomu 29. Foto: Aleš Fevžer "Smučam precej boljše, kot kažejo rezultati. Ampak me na tekmi malo drži nazaj, da se ne uspem stoodstotno sprostiti, smučati na meji. To pomeni pol sekunde do sekunde, kar bi me pripeljalo do teh rezultatov, ki bi si jih želela." Izjema je bila finalna vožnja na slalomu v Courchevelu, kjer je z 29. napredovala na 15. mesto. Da bi ji uspeli dve taki vožnji, to je želja za nedeljski slalom. In za nadaljevanje sezone. "Upam, da bom uspela pokazati takšne vožnje, kot je bila tista vožnja v Courchevelu. Vem, da sem tega zmožna. Dejstvo pa je, da mi letos ne uspe najbolje teh voženj pokazati na tekmi, tako da bo to kar izziv, ampak se bom maksimalno potrudila," obljublja 32-letna Novogoričanka. Vsi v ekipi so prepričani, da je tega sposobna. "Zelo težka situacija. Ana kaže dobre vožnje na treningu. Ves čas se pogovarjamo, kako spraviti te dobre vožnje na tekmo, ampak pravega recepta še nismo našli. Imela je odseke, kjer je zelo dobro smučala. Bilo je nekaj dobrih drugih voženj. Ana mora to pokazati že v prvi vožnji," je dejal odgovorni trener slovenske ženske ekipe za tehnične discipline Valenti.

"Čustvena bo šele zadnja tekma sezone"

V nedeljo še ne bo čas za čustva. Foto: Aleš Fevžer Na nedeljskem slalomu si želi popoln fokus. Za čustva še ne bo čas. "Čustvena bo šele zadnja tekma sezone. Odločitev sem zdaj delila, a pri meni je zorela že nekaj časa in sem zato na to tekmo prišla z enako miselnostjo kot na vse ostale." Zagnanosti in motivacije bo v zadnjih treh mesecih kariere še več. "Ja, kvečjemu jo bo več, manj zagotovo ne. Pred mano so zelo lepe tekme, konec koncev tudi olimpijske igre in tja bom poskušala priti čim bolje pripravljena in vsako tekmo maksimalno izkoristiti in nekako pokazati, kar mi v letošnji sezoni še ni." Valenti meni, da je bila odločitev, da v petek oznani napoved konca športne poti, prava. "Se mi zdi, da je od dneva, ko je dala to z ramen, bolj sproščena, malo bolje je zadihala in verjamem, da ji bo tudi to pomagalo, da bo smučala bolj sproščeno."

Sobotno tekmo si je ogledalo skoraj 5.000 ljudi. Foto: Aleš Fevžer Dodatno breme zanjo je, da sta sezono zaradi poškodbe že na samem začetku končali Andreja Slokar in Neja Dvornik. Obe sta si veleslalom ogledali v ciljem izteku. "Te poškodbe težko sprejemamo, a žal so del našega športa in se vsako leto pojavljajo v kar velikem številu. S tem se ne smemo preveč obremenjevati." Valenti priznava, da je bilo tudi zato v zadnjih tednih Ani nekaj težje. "Andreja in Neja sta se poškodovali takoj na začetku in potem je težko za Ano, ko je ostala sama. Poskušali smo najti konkurenco v drugih ekipah, da smo skupaj trenirali, da je tudi Ana imela izziv."

"Mikaela nam kaže, kako se da smučati"

Mikaela Shiffrin je na veleslalomu v Podkorenu zasedla peto mesto. V nedeljo bo favoritka na slalomu. Foto: Aleš Fevžer

Nedeljski slalom v Podkorenu - prva vožnja bo ob 9.30, finale pa ob 12.15 - bo šesti v tej tekmovalni zimi, vse dosedanje je dobila Američanka Mikaela Shiffrin. "Mikaela je vrhunska smučarka, to je pokazala že ničkolikokrat. Mi se od nje nekaj učimo. Poskušamo jo premagati, a letos tega še nobeni ni uspelo. Je velika motivacija za vse, kaže nam, kako se da smučati," je o zmagovalki 106 tekem svetovnega pokala, 69 slalomskih tekem, povedala Ana Bucik Jogan.

Kranjskogorci so odlično pripravili progo

Na nekaj prejšnjih tekmah, še posebej nazadnje na Semmeringu, je bila proga slabo pripravljena. Kranjskogorski smučarski delavci so se izkazali. "Proga je bila vrhunsko pripravljena, tako da vse pohvale organizatorjem. pričakujem, da bo na slalomu snežna površina še malenkost bolj trda. Res dobri pogoji od prve do zadnje tekmovalke in tega si vsi želimo," je po veleslalomski tekmi še povedala Bucik Jogan.