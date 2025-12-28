Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
28. 12. 2025,
17.30

Osveženo pred

59 minut

Stephanie Venier superveleslalom alpsko smučanje

Nedelja, 28. 12. 2025, 17.30

Aktualna svetovna prvakinja v superveleslalomu

Smučarska šampionka Stephanie Venier je prvič postala mama

Stephanie Venier | Stephanie Venier je februarja v Saalbachu osvojila zlato kolajno v superveleslalomu. | Foto Guliverimage

Stephanie Venier je februarja v Saalbachu osvojila zlato kolajno v superveleslalomu.

Foto: Guliverimage

Aktualna svetovna prvakinja v superveleslalomu Stephanie Venier, ki je poleti oznanila konec tekmovalne kariere, je prvič postala mama. Objavila je prvo fotografijo najlepšega božičnega darila, kot je zapisala na Instagramu. Rodila je sicer že 14. decembra.

Dvaintridesetletna Avstrijka Stephanie Venier je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Saalbachu osvojila zlato kolajno v superveleslalomu. V 12 sezonah v svetovnem pokalu je 12-krat stopila na stopničke, od tega trikrat na najvišjo. Poleti je oznanila konec kariere. Odločitev je sprejela po daljšem premisleku. Takrat še ni razkrila, da je noseča. Rodila je 14. decembra, spola ni izdala. "Ta božič so najina srca dobila najlepše darilo. Takšne ljubezni doslej nisva poznala," je zapisala na Instagramu. Tudi njen oče je nekdanji smučar Christian Walder.

