Shiffrin ostaja nepremagana, na uničeni progi visoki zaostanki in 44 odstopov

Semmering je gostil zadnjo tekmo svetovnega pokala alpskih smučark v letu 2025. Tudi peti slalom sezone je dobila Mikaela Shiffrin, a vsega devet stotink pred Camille Rast, ki je vodila po prvi vožnji. Tekmo je zaznamovala slabo pripravljena proga in zato visoki zaostanki ter kar 44 odstopov. Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi so odstopile v prvi vožnji, Anja Oplotnik pa je bila na zadnjem, 40. mestu s skoraj desetimi sekundami zaostanka. Naslednji tekmi naslednji konec tedna sledita v Kranjski Gori.

Camille Rast je dobila prvo vožnjo. Foto: Guliverimage Pred zadnjim ženskim slalomom leta je bilo vprašanje le eno: katera lahko premaga ameriško šampionko Mikaelo Shiffrin? Vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu je dobila vse štiri slalomske preizkušnje te zime, to nedeljo pa je smučala za svojo 106. zmago, 69. slalomsko. Imela je štartno številko štiri, a v prvi vožnji na presenečenje vseh že na prvi pogled nastopila zelo zadržano, premalo napadalno. V zgornjem in zadnjem sektorju si je nabrala pol sekunde zaostanka. A pred njo so bile po prvi vožnji samo tri tekmovalke: Švicarka Camille Rast, Italijanka z albanskim potnim listom Lara Colturi in Avstrijka Katharina Liensberger. Na zahtevni snežni podlagi, ki ni bila najbolje pripravljena in zato zelo grbinasta, je večina smučark v nadaljevanju zaostala po dve, tri, štiri, celo pet sekund. Že šesta Američanka Paula Moltzan je imela sekundo in pol zaostanka.

Mikaela Shiffrin je v finalu stvari postavila na svoje mesto. Foto: Guliverimage Finalne vožnje pod reflektorji ni dokončalo pet smučark, Švedinja Sara Hector pa je povozila kol in bila diskvalificirana. Razlike so bile znova ogromne. Desetouvrščena Latvijka Dženifera Germane je zaostala več kot štiri sekunde. Najbolje so drugo progo odsmučale Shiffrin, ki je napredovala na prvo mesto, Rast z drugim časom finala, kar pa jo je za devet stotink pahnilo na drugo mesto, ter Avstrijka Katharina Truppe, ki je s tretjim časom, osvojila peto mesto. Na stopničke se je s tretjim mestom uvrstila Colturi.

Alpsko smučanje, Semmering, slalom (ž):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:48,82

2. Camille Rast (Švi) +0,09

3. Lara Colturi (Alb) +0,57

4. Katharina Liensberger (Avt) +0,91

5. Katharina Truppe (Avt) +0,93

6. Wendy Holdener (Švi) +2,76

7. Cornelia Öhlund (Šve) +2,85

8. Zrinka Ljutić (Hrv) +3,75

9. Eliane Christen (Švi) +4,25

10. Dženifera Germane (Lat) +4,32

...

40. Anja Oplotnik (Slo) +9,83

Odstop v finalu: Anna Swenn Larsson (Šve), Sara Hector (Šve), Paula Moltzan (ZDA) ...

Odstop v prvi vožnji: Emma Aicher (Nem), Katharina Huber (Avt), Ana Bucik Jogan (Slo), Nika Tomšič (Slo), Caterina Sinigoi (Slo) ...

Slovenke brez točk, odstopila tudi 17-letna Giada D'Antonio

Ana Bucik Jogan ni dokončala prve vožnje. Foto: Guliverimage V boj za slalomske točke so se podale štiri slovenske smučarke. Naš glavni adut je bila Ana Bucik Jogan, ki se je v tej sezoni najbolje odrezala na prejšnjem slalomu v Courchevelu, ko je bila po odličnem finalnem nastopu 15. Na prvem vmesnem času je imela dobro sekundo zaostanka, nato pa je zgrešila vrata in odstopila. Cilja prve vožnje ni videla niti Nika Tomšič, ki je imela pri 25 letih na svojem 17. nastopu v svetovnem pokalu lepo priložnost za prve točke, saj je nastopila s številko 36. Sredi prve proge je odstopila tudi zamejska Slovenka Caterina Sinigoi. Anja Oplotnik (73), ki prav tako še nimata točk svetovnega pokala. Je pa v cilj prišla vsaj Anja Oplotnik, a skoraj z desetimi sekundami zaostanka. Ta mlada dekleta dobivajo priložnost ob poškodbah Andreje Slokar in Neje Dvornik. "Tekma se ni izšla po načrtih. Punce se niso znašle v teh res res zahtevnih pogojih. Določeni odseki, določeni zavoji so bili v redu, a s takšnim izkupičkom nisem zadovoljen," je po zadnji tekmi v letu 2025 dejal trener slovenske ekipe Aleš Valenti.

Oplotnikova je bila na 40. mestu zadnjeuvrščena. Kar 38 smučark ni dokončalo prve vožnje. Med njimi je bila tudi debitantka v svetovnem pokalu, komaj 16-letna Italijanka Giada D'Antonio. Gre za dekle z ekvadorsko-kolumbijskimi koreninami, ki je na začetku zime zablestelo na tekmah pokala FIS, ko je zmagovalo s štartnimi številkami nad 70. Smučarska Shakira, kot so jo poimenovali avstrijski mediji, je preskočila evropski pokal in v svetovnem tako debitirala ravno na najtežji tekmi oziroma na tekmi z najslabše pripravljeno progo.

Giada D'Antonio je pri 17 letih debitirala v svetovnem pokalu. Avstrijski mediji so jo poimenovali smučarska Shakira. Foto: Guliverimage

Naslednji konec tedna sledita veleslalom in slalom v Kranjski Gori.

Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 698 točk

2. Camille Rast (Švi) 503

3. Alice Robinson (NZ) 484

4. Sofia Goggia (Ita) 404

5. Emma Aicher (Nem) 381

6. Julia Scheib (Avt) 380

7. Lara Colturi (Alb)362

8. Lindsey Vonn (ZDA) 350

9. Paula Moltzan (ZDA) 312

10. Sara Hector (Šve) 304

...

25. Ilka Štuhec (Slo) 126

59. Ana Bucik Jogan (Slo) 48

66. Neja Dvornik (Slo) 41



Slalomski seštevek:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 500 točk

2. Lara Colturi (Alb) 280

3. Camille Rast (Švi) 262

4. Wendy Holdener (Švi) 208

5. Katharina Truppe (Avt) 186

6. Lena Dürr (Nem) 180

...

27. Neja DvorniK (Slo) 36

29. Ana Bucik Jogan (Slo) 27