Domen Prevc nadaljuje z zmagovitim nizom. Čeprav je imel pri drugem skoku težave pri odrivu z mize, je v nadaljevanju skoka zajadral do druge zaporedne zmage v Saporu. Zanj je to že deveta zmaga v sezoni in skupno 18. v karieri. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Japonec Rjoju Kobajaši in Avstrijec Daniel Tschofenig. Od slovenskih skakalcev sta do točk skočila še 20-letni Žiga Jančar, ki je prvič prišel do točk svetovnega pokala in se je veselil 19. mesta, in Timi Zajc na 29. mestu.

Izjemna sezona Domen Prevc je dobila novo potrditev. Za 3,5 zočke je premagal Japonca Rjojuja Kobajašija, na tretjem mestu pa je bil Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je imel že 11,9 točke zaostanka.

Napaka, ki ni pokvarila zmage. "Sem le človek, ki dela napake."

A ni šlo vse gladko. Domen je vodil že po prvi seriji (perd Kobajašijem je imel 5,2 točke prednosti), nato pa pri drugem skoku imel kar nekaj težav, da je po odrivu z mize ukrotil svoje smuči. Z odlično formo se je uspešno rešil in zajadral proti daljavi 136,5 metra.

Pred skokom je pisalo, da bi moral skočiti 137 metrov za prevzem vodstva. Ob dobrih sodniški ocenah mu je uspel nov veliki met in veselje se je lahko začelo.

Domen Prevc nadaljuje s sanjskim nizom. Foto: Reuters

"Težko je bilo. Naredil sem kar veliko napako pri drugem skoku. Napako sem naredil na zaletni mizi. Prvi del sem bil preveč na prstih in ne na celotnem stopalu. Nisem imel moči za skok v pravo smer. Imel sem težave. Na srečo je bil veter v drugem delu močan. Če bi zadel odskok, bi bilo zelo zabavno in spet šov. Sem le človek in tudi sam delam napake. K sreči so šle točke v mojo korist in vesel sem," je po veliki zmagi povedal Domen Prevc.

Sanjska sezona Domna Prevca se tako nadaljuje. Zrak na Japonskem mu je prav tako ugajal in drugič zapored skočil na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. Najboljši je bil že v nedeljskih kvalifikacijah, v katerih je bil boljši od prijatelja Kobajašija.

Veliki kristalni globus: prednost raste

Za Domna je to deveta zmaga v tej sezoni in skupno 18. v karier, z njo pa je še povečal naskok v svetovnem pokalu. Ta zdaj pred drugim Kobajašijem znaša že ogromnih 467 točk prednosti.

Do konca sezone bodo morali skakalci nastopiti še na enajstih posamičnih tekmah, kar pomeni, da se po osvojeni novoletni turneji približuje tudi velikemu kristalnemu globusu, ki sta ga v moški konkurenci za zdaj osvojila Primož Peterka dvakrat in njegov brat Peter Prevc enkrat.

Domnu Prevcu sta na zmagovalnem odru delala Rjoju Kobajaši in Daniel Tschofenig. Foto: Reuters

Jančarjev mejnik in Zajčevo nezadovoljstvo

Na drugi tekmi na Japonskem sta do točk skočil še Žiga Jančar in Timi Zajc. Zadnji z 29. mestom ni bil zadovoljen, zato pa se je 19. mesta veselil Žiga. Prvič v karieri je skočil do točk svetovnega pokala in bo imel lahko tako Saporo v zelo lepem spominu.

Pred vrati lov na medalje na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu

Karavana se bo zdaj preselila v Oberstdorf, kjer bo prihodnji konec tedna potekalo svetovno prvenstvo v poletih, na katerem bodo slovenski skakalci znova naskakovali medalje.

Domen je v odlični formi, TImi Zajc se vedno dobro počuti na letalnici Heini Klopfer v Oberstdorfu, formo pa doma nadgrajuje tudi Anže Lanišek, ki se je že pred sezono odločil, da izpusti Saporo.

"Pričakujemo veliko zabave. Dobrodošlo je bilo, da sem pri drugem skoku naredil napako. Da bom ostal ponižen. Fokus moram držati pri vsakem skoku," je še pogled proti svetovnem prvenstvu v poletih usmeril Domen.

