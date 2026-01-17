Sobota, 17. 1. 2026, 9.50
16 ur, 25 minut
Rokometna liga prvakinj, 10. krog
Krimovke na novi preizkušnji
Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja se bodo v 11. krogu lige prvakinj v nedeljo v Romuniji ob 14. uri pomerile z Bukarešto.
Bukarešta je stari znanec ljubljanske ekipe, saj imajo medsebojni obračuni ekip že dolgo brado. Nazadnje sta se ekipi pomerili konec oktobra, ko so krimovke po odlični predstavi v Stožicah zmagale (31:27).
Po devetih krogih lige prvakinj je Bukarešta na četrtem mestu z desetimi točkami, ljubljanske rokometašice pa so s petimi točkami za zdaj na predzadnjem, sedmem mestu.
