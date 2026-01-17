Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sobota,
17. 1. 2026,
9.50

Sobota, 17. 1. 2026, 9.50

16 ur, 25 minut

Rokometna liga prvakinj, 10. krog

Krimovke na novi preizkušnji

Š. L.

EHF liga prvakinj: Krim Mercator - Sola | Krim bo gostoval v Bukarešti. | Foto Filip Barbalić

Krim bo gostoval v Bukarešti.

Foto: Filip Barbalić

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja se bodo v 11. krogu lige prvakinj v nedeljo v Romuniji ob 14. uri pomerile z Bukarešto.

Bukarešta je stari znanec ljubljanske ekipe, saj imajo medsebojni obračuni ekip že dolgo brado. Nazadnje sta se ekipi pomerili konec oktobra, ko so krimovke po odlični predstavi v Stožicah zmagale (31:27).

Po devetih krogih lige prvakinj je Bukarešta na četrtem mestu z desetimi točkami, ljubljanske rokometašice pa so s petimi točkami za zdaj na predzadnjem, sedmem mestu.

Sportal Krimovke pred zahtevnim gostovanjem

Liga prvakinj, 10. krog

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Lestvici 

