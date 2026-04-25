M. T., STA

Sobota,
25. 4. 2026,
19.49

Madžarska Tisza Fidesz Peter Magyar Viktor Orban

Sobota, 25. 4. 2026, 19.49

Viktor Orban po hudem porazu sporočil presenetljivo odločitev

Viktor Orban | Orban: "Ker je sedež, ki sem ga osvojil kot vodilni kandidat na listi Fidesz-KDNP, dejansko parlamentarni sedež za Fidesz, sem se odločil, da ga vrnem." | Foto Guliverimage

Orban: "Ker je sedež, ki sem ga osvojil kot vodilni kandidat na listi Fidesz-KDNP, dejansko parlamentarni sedež za Fidesz, sem se odločil, da ga vrnem."

Odhajajoči madžarski premier Viktor Orban je danes sporočil, da bo vrnil poslanski mandat, ki ga je osvojil na nedavnih parlamentarnih volitvah, na katerih je njegova stranka Fidesz utrpela hud poraz. Je pa dolgoletni vodja vlade v Budimpešti pripravljen ostati na čelu svoje stranke.

"Ker je sedež, ki sem ga osvojil kot vodilni kandidat na listi Fidesz-KDNP, dejansko parlamentarni sedež za Fidesz, sem se odločil, da ga vrnem. Trenutno me ne potrebujejo v parlamentu, ampak pri reorganizaciji nacionalnega tabora," je Orban po sestanku izvršnega odbora Fidesza sporočil na družbenem omrežju Facebook.

Dodal je, da je pripravljen ostati predsednik svoje stranke, če bodo tako na junijskem kongresu odločili njeni člani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hud poraz na volitvah

Poraz je Fideszu na parlamentarnih volitvah 12. aprila zadala opozicijska konservativna stranka Tisza, ki si je zagotovila dvotretjinsko parlamentarno večino. Njen vodja in najverjetnejši bodoči premier Peter Magyar je po zmagi napovedal novo obdobje za Madžarsko.

"'Pogumni' ulični borec je še vedno nesposoben ene stvari: prevzeti odgovornost (...). Z mafijskim šefom (na čelu) ne more biti demokratične opozicije," je o Orbanu, ki se z oblasti poslavlja po 16 letih, danes prav tako na Facebooku zapisal Magyar.

Ustanovna seja novega sklica madžarskega parlamenta bo 9. maja.

