Nedelja, 26. 4. 2026, 20.27

1 ura, 1 minuta

Rokometna liga prvakinj

Na zaključnem turnirju Tjaša Stanko, Ana Gros in Elizabeth Omoregie

Tjaša Stanko | Tjaša Stanko se je z Györom uvrstila na zaključni turnir lige prvakinj. | Foto Guliverimage

Tjaša Stanko se je z Györom uvrstila na zaključni turnir lige prvakinj.

Rokometašice Bukarešte z Elizabeth Omoregie in Bresta z Ano Gros so zadnje polfinalistke lige prvakinj. Romunke so izločile Esbjerg, Francozinje pa Glorio Bistrito. Že vo soboto si je mesto na zaključnem turnirju priigral Györ Tjaše Stanko.

Bukarešta je z Elizabeth Omoregie lovila zaostanek zadetka (25:26) proti Esbjergu in nalogo opravila z odliko. Tokrat je romunska zasedba prevladovala praktično celo tekmo in jo dobila s 37:27. Omoregie je k zmagi prispevala šest golov.

Brest z Ano Gros pa je skušal oplemenititi prednost 36:35 s prve tekme proti Glorii Bistriti. To je francoski zasedbi uspelo, potem ko je predvsem v drugi polovici drugega polčasa naredila občutnejšo razliko. Končni izid je bil 36:30, Gros pa je prispevala tri zadetke.

Že v soboto si je mesto na zaključnem turnirju priigrala Tjaša Stanko z madžarskim Györom. Madžarke, dvakratne zaporedne evropske prvakinje, so v četrtfinalu gladko izločile danski Odense.

Györ je velik del posla opravil že na prvi tekmi, ko je na Danskem zmagal s 36:28, doma pa je le še potrdil napredovanje na zaključni turnir četverice, ki bo 6. in 7. junija v Budimpešti. K zmagi s 40:25 je Stanko prispevala tri zadetke.

V soboto si je preboj v polfinale priigral še Metz. Prva tekma s Ferencvarosom se je na Madžarskem končala z 31:31, doma pa so Francozinje zmagale z 31:28.

