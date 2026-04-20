Kako izbrati prave tekaške copate? Ne spreglejte teh petih stvari.

Pomlad prinaša daljše dneve, prijetnejše temperature in idealne pogoje za prve prave tekaške kilometre. Po zimskem premoru je to trenutek, ko se marsikdo znova odpravi na tekaške poti. Ključno vprašanje pri tem pa ostaja: v kakšnih copatih teči?

Odgovor smo iskali na INTERSPORT testu tekaških copat, kjer so obiskovalci lahko na enem mestu preizkusili najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, dobili strokovne nasvete in kar je najpomembneje, razliko med copati občutili v praksi.

Copati so osnova teka

Za tekača so copati nekaj podobnega kot pnevmatike za avtomobil. So edini stik s podlago, zato neposredno vplivajo na udobje, učinkovitost in predvsem varnost. Kakovostni tekaški copati blažijo udarce, stabilizirajo stopalo in pomagajo preprečevati poškodbe.

Na dogodku v Tivoliju so imeli tekači priložnost, da različne modele tekaških copat preizkusijo v praksi, kar je bistveno več kot zgolj ogled ali pomerjanje. Copate so obuli in z njimi odtekli nekaj krogov, pri tem pa hitro začutili, kako se posamezen model obnese. Tako so lahko že po prvih korakih ugotovili, ali jim copat ustreza po širini in dolžini, ali je blaženje pretrdo ali premehko, ali nudi dovolj opore ter kakšen je splošen občutek med tekom. Prav ta neposredna izkušnja jim je omogočila, da so razlike med modeli resnično razumeli in lažje izbrali tistega, ki najbolj ustreza njihovemu načinu teka. Marsikdo je preizkusil celo dva različna modela hkrati – enega na eni in drugega na drugi nogi – in tako dobil neposredno primerjavo.

Kot poudarja tekaški trener Urban Praprotnik, je prav testiranje ključno: "Najpomembneje je, da copate preizkusimo. Če imamo možnost v njih preteči več metrov, morda celo kilometer, kot denimo danes, še toliko bolje. Tako res vemo, kaj nas čaka pri naših tekaških treningih."

Pet ključnih stvari pri izbiri tekaških copat Na dogodku sta bila prisotna tekaška trenerja Urban Praprotnik in Jasmina Kozina Praprotnik, ki sta vodila ogrevanje in svetovala obiskovalcem. Urban Praprotnik je izpostavil osnovna pravila pri izbiri tekaške obutve: 1. Prava velikost: Copati morajo biti nekoliko daljši, spredaj naj bo za približno širino palca prostora. 2. Ustrezna širina: Preozki copati lahko povzročajo težave, kot so mravljinci ali bolečine v stopalu. 3. Stabilnost oz. podpora: Nekateri tekači potrebujejo več opore, drugi manj. Pomembno je, da copat ustreza vašemu stopalu in načinu gibanja. 4. Občutek: Copat mora "objeti" stopalo in biti udoben že ob prvem teku. 5. Namen in teren: Razlika je, ali tečete po asfaltu, makadamu ali gozdnih poteh. Temu mora biti prilagojen tudi copat.

V videu preverite, katere tekaške copate smo preizkusili in za koga so primerni.

Na dogodku so obiskovalci lahko preizkusili tekaške copate blagovnih znamk Adidas, Asics, Brooks, Hoka, Merrell, Mizuno, Nike, On in Salomon.

Pravi copati za pravi namen

Za večino rekreativcev so najboljša izbira klasični tekaški copati za vsakodnevne treninge, ki nudijo ravnovesje med udobjem, blaženjem in stabilnostjo. Poleg teh pa obstajajo tudi lažji, hitrejši modeli za tekmovanja, robustnejši trail copati za naravo in bolj stabilni modeli za dodatno oporo. Prava izbira je vedno odvisna od vašega načina teka in ciljev.

Pomemben nasvet, ki so ga poudarili tudi na testu: starih copat ne zavrzite takoj. Tudi če so novi boljši, stopalo, mišice in vezi potrebujejo čas, da se nanje privadijo. Zato nove copate uvajajte postopoma in izmenično s starimi.

Foto: Ana Kovač

Začetek sezone se začne pri prvem koraku

Kot pravi tekaška trenerka Jasmina Kozina Praprotnik: "Pomlad nas kar kliče, da gremo ven v naravo. A pomembno je, da izberemo copate, ki so primerni za naše stopalo, teren in razmere."

In prav takšni dogodki, kot je INTERSPORT test tekaških copat, so idealna priložnost za to. Na enem mestu združujejo različne blagovne znamke, strokovno svetovanje in možnost testiranja v realnem okolju.

Če si zapomnite samo eno stvar, je to, da tekaških copat ne izbirajte z očmi, ampak z nogami. Preizkusite jih, primerjajte, poslušajte svoje telo in šele nato izberite tiste prave. Tako bodo vaši kilometri lažji, varnejši in predvsem boste še bolj uživali.

